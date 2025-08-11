Укр
Секрет долговременных отношений: Forbes назвал ключ к крепкому счастливому браку

Даяна Швец
11 августа 2025, 16:09
Часто мы думаем, что идеальный тандем - это, когда двое партнеров готовы немного поступиться собственными желаниями ради сохранения гармонии в отношениях.
Секрет долговременных отношений: Forbes назвал ключ к крепкому счастливому браку
Что делает брак устойчивым / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Традиционное представление о счастливом браке сосредотачивается на компромиссе
  • Когнитивная щедрость является более эффективным навыком для длительного счастья

Кто не мечтал о романтической сказке, как у наших бабушек и дедушек, где пары проживают все моменты жизни и в горе, и в радости вплоть до глубокой старости? Часто, когда речь заходит о секретах счастливого брака, первое, что часто упоминается, - это умение идти на уступки и находить компромисс. Однако, как пишет Forbes, психологические исследования показывают, что вынужденная жертва - не всегда помогает, самое главное - это когнитивная щедрость.

Что такое когнитивная щедрость в психологии?

Суть этого качества заключается в том, чтобы толковать действия, слова и намерения партнера в лучшем свете, с добротой и доверием, даже в мелких бытовых ситуациях. Вместо того, чтобы считать, кто и на что пошел, кто чем виноват и кто как пожертвовал, пары сосредотачиваются на значении жестов и поступков друг друга.

Супруги, практикующие такой подход, обычно чувствуют большую легкость в общении и близость. Небольшие недоразумения не перерастают в конфликты, а споры становятся шансом для совместного развития. Моменты заботы становятся ярче, укрепляя фундамент взаимного доверия.

Почему постоянные компромиссы в паре - не всегда хорошо?

Компромисс часто воспринимают как взаимный обмен, и даже если конфликт решён, иногда остаётся неприятное послевкусие и ощущение, что кто-то пожертвовал больше. Исследование 2018 года в журнале Social Psychological and Personality Science показало: мы не всегда замечаем жертвы партнёра, и это может снижать удовольствие от отношений.

Когнитивная щедрость помогает избежать этого, ведь она поощряет видеть добрые намерения даже за маленькими жестами. Будь то приготовление утреннего кофе, короткое теплое сообщение или купленный в подземном переходе маленький букетик. Такая практика создает цикл взаимной благодарности и усиливает ощущение единства.

Постоянные компромиссы могут создавать атмосферу переговоров между двумя "сторонами". Зато когнитивная щедрость переводит фокус с "я" на "мы", когда отношения становятся главным приоритетом.

Результаты исследований доказывают: пары, которые умеют переосмысливать ситуации, сохранять позитивный настрой и поддерживать друг друга в сложные моменты, легче преодолевают трудности, распределяют обязанности и работают не разъединённо, а как единая команда.

Психология отношений - больше интересных новостей

По словам американского психолога Марка Треверса, сохранить любовь на долгие годы помогают три простые ежедневные привычки. Эти небольшие, но важные действия способствуют созданию в паре атмосферы доверия, заботы и взаимного развития.

Психолог также объясняет, почему даже крепкие союзы распадаются. Он утверждает, что для построения глубоких и крепких отношений между партнерами существует один критически важный навык. По мнению Треверса, мало кто усваивает его в детстве, несмотря на то, что он является ключевым для стабильного и долговременного союза.

Люди - интересные существа и порой мы радуемся, даже когда кто-то страдает. Психолог дал объяснение, почему мы радуемся, когда другой человек терпит поражение.

Об источнике: Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

