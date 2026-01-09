Открытие на грани фантастики: условие для жизни в ледяном океане у Юпитера

Спутник Юпитера Европа давно рассматривается как потенциально пригодное для жизни место

Новые данные о спутнике Юпитера Европе ставят под сомнение представления ученых о её подледном океане. Это ограничивает возможность существования условий, благоприятных для жизни.

Учёные считают, что воды под толщей льда, вероятно, гораздо менее активны, чем предполагалось, а энергии для геологических процессов на дне океана может просто не хватать, сообщает IFLScience.

Европа давно рассматривается как потенциально пригодное для жизни место. Под ледяной корой толщиной 15–25 км находится океан, который, по оценкам исследователей, может быть глубиной до 150 км — больше земного по объёму. На его дне должна лежать каменистая мантия, окружающая металлическое ядро спутника.

Ранее выдвигалась гипотеза о наличии подводных вулканов и гидротермальных источников, аналогичных тем, что наблюдаются на Энцеладе или Ио. Новое исследование, однако, показывает, что дно Европы почти лишено активных источников энергии. По словам Поля Бирна из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, подводная экспедиция в океан едва ли обнаружила бы вулканы, трещины или горячие гидротермальные шлейфы — геологическая активность там минимальна.

Приливное нагревание от взаимодействия с Юпитером частично препятствует полному замерзанию океана, но его недостаточно, чтобы создавать динамическую геологию и поддерживать жизнь на морском дне. "Энергии просто не хватает для существования живых организмов, по крайней мере в современных условиях", — добавил Бирн.

Более точные данные должны дать будущие миссии: NASA готовит Europa Clipper, ESA разрабатывает Juice, которые исследуют ледяной спутник и другие луны Юпитера. Учёные надеются, что эти проекты помогут понять, способен ли океан Европы поддерживать жизнь.

Для сравнения, недавно было обнаружено, что Луна медленно поглощает частицы земной атмосферы благодаря "невидимым магистралям", созданным магнитным полем Земли, процесс, продолжающийся миллиарды лет.

Мнение ученых о новом объекте в космосе

Недавно обнаруженный межзвёздный гость, пересёкший пределы нашей Солнечной системы, оказался гораздо более необычным, чем ожидали учёные.

Речь идёт о комете 3I/ATLAS — втором известном объекте, прибывшем из-за пределов Солнечной системы. Новые данные показали, что её размеры значительно меньше прежних оценок. При этом, несмотря на компактные габариты, комета активно выбрасывает углекислый газ — около 940 триллионов молекул в секунду, что делает её одним из самых энергичных и впечатляющих объектов такого рода, когда-либо наблюдавшихся астрономами.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

