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Почему даже крепкие пары распадаются: психолог назвал навык, который игнорируют

Даяна Швец
2 августа 2025, 15:54
69
Стойкие пары не просто преодолевают трудности, а активно поддерживают и поощряют развитие друг друга.
психолог, отношения
Главная угроза для долгих отношений / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

На какие вопросы дал ответ психолог:

  • Почему развитие партнера может пугать
  • Какая главная опасность для долгих отношений

Американский психолог Марк Треверс считает, что в отношениях между партнерами есть один критически важный навык, которому почти никто не учится с детства, хотя он и может стать ключом к стабильному и глубокому союзу.

"Когда мы думаем о навыках здоровых отношений, обычно на ум приходят стандартные вещи: общение, разрешение конфликтов, доверие, эмоциональная близость. Но есть один менее известный, но основополагающий навык, о котором редко говорят. Именно он часто определяет, будут ли отношения углубляться с годами или постепенно угасать", - пояснил он в своей статье для Forbes.

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Речь идет о том, насколько человек способен не только замечать изменения в партнере, но и принимать его развитие: не как угрозу, а как естественный процесс.

"Звучит просто. Но в долгосрочных отношениях это может стать одним из самых эмоционально сложных переживаний. Рост обычно влечёт за собой изменения, а изменения могут восприниматься как угроза - особенно если они нарушают устоявшиеся роли или ритмы, на которые вы привыкли опираться", - добавил Трэверс.

В статье также упомянуты результаты исследования, опубликованного в журнале Marriage and Family Review. Учёные установили: самые устойчивые пары - это те, в которых партнёры не только поддерживают друг друга в кризисах, но и активно способствуют личностному развитию. Такие отношения называются "поддерживающие связи", где царит взаимное уважение, эмоциональная близость и готовность развиваться вместе.

"Но многие пары теряются даже от малейших изменений. Когда один партнёр начинает выходить за рамки привычного, другой может испугаться, отстраниться или попытаться всё контролировать. Всё это происходит из-за незнания, как безопасно удерживать этот рост".

Треверс описывает три главные причины, почему развитие любимого человека может вызвать внутренний дискомфорт:

  • Нарушение негласной договоренности. Часто пары живут по молчаливым правилам, которые формируют их "зону стабильности". Когда кто-то начинает меняться, это может разрушить привычный баланс.
  • Усиление внутренних сомнений. Если человек чувствует собственную стагнацию или неопределённость, изменения в партнёре могут вызвать зависть, страх или чувство неполноценности.
  • Страх разрыва. Развитие другого вызывает сомнения: еще ли мы подходим друг другу, не отдаляемся ли? Это часто провоцирует ревность или тревогу.

Треверс отмечает, что развитие партнера вовсе не означает неизбежного разрыва. Но такой процесс требует от нас зрелой реакции наблюдать за изменениями без страха. Чтобы это стало возможным, стоит отказаться от фиксированного представления о прошлом, вовремя признавать свои страхи вместо того, чтобы реагировать на них автоматически, просить партнёра привлечь вас к процессу изменений и параллельно задуматься над собственным ростом.

Другие советы психологов - что известно

Главред писал, что психолог рассказал, какие женщины отталкивают мужчин от себя. Он назвал 5 черт характера, серьезно влияющих на отношения.

Также психолог Марк Треверс из США назвал три простые ежедневные привычки, как сохранить любовь на годы. Существуют маленькие, но весомые действия, формирующие атмосферу доверия, заботы и взаимного развития.

Также рассказывалось, как противостоять манипуляторам. Психотерапевт Сьюзен Сент-Велч, специалист по семейной и брачной психотерапии с 20-летним опытом рассказала, как остановить тех, кто пытается управлять вами.

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Об источнике: Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

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