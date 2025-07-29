Какие женщины отталкивают мужчин от себя: психолог назвал 5 черт характера

Эксперт назвал природные черты женщин, которые являются инструментами для достижения желаемого и наоборот.

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Неочевидные причины проблем в отношениях / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главные ответы психолога:

Почему некоторым женщинам трудно найти любовь

Что мешает женщине стать привлекательной в глазах других

Психологи указывают на несколько моделей поведения, которые могут существенно осложнить женщинам личную жизнь и стать препятствием на пути к успеху. Лайф-коуч Митци Бокманн в своей публикации для YourTango обратила внимание на то, как личностные черты могут влиять на восприятие женщины другими людьми, пишет Главред.

"Женщины с доминирующими чертами личности иногда не осознают, что их поведение играет большую роль в их способности получать желаемое. Независимо от того, пытаются ли они понять, как влюбить в себя мужчину, или как добиться желаемого в профессиональной сфере, честный взгляд на свое поведение имеет решающее значение для их конечного успеха и общей привлекательности", - отметила лайф-коуч. видео дня

Вот пять распространенных моделей поведения, которые могут снижать привлекательность:

1. Отсутствие четких целей и понимания себя

Женщинам, которые не имеют осознания собственных потребностей и не понимают, к чему именно стремятся, трудно быть искренними в отношениях или эффективными в достижении целей. Без внутренней ясности трудно привлечь то, что действительно нужно.

2. Гиперчувствительность к критике

Те, кто воспринимает все события лично, часто страдают от низкой самооценки. Они склонны видеть в любой ситуации подтверждение своих недостатков, что создает дополнительные барьеры в общении.

3. Жесткость и негибкость

Умение адаптироваться к изменениям - действительно важное качество в современном бурном мире. Женщины, которые не способны быть открытыми к новому, часто сталкиваются с трудностями в отношениях. Авторитарная манера поведения, которая не соответствует ожиданиям традиционной "женственности", может также снижать их привлекательность в обществе.

4. Отсутствие чувства юмора

Способность посмеяться над трудностями и над собой - признак эмоциональной зрелости. Это не броня, это умение выходить из сложных ситуаций с улыбкой. Люди, которые не умеют легче относиться к жизни, часто выглядят суровыми и недоступными. А вот как раз юмор может служить прекрасным средством налаживания связей.

5. Нехватка мотивации

Без внутреннего запала к действиям, будь то в отношениях, работе или самореализации, очень трудно достичь положительного результата. Решительность и целеустремленность - как раз те качества, которые помогают преодолевать трудности и строить счастливую жизнь.

"Женщины слишком долго жили за кулисами, позволяя своей "женственности" мешать им следовать за своими мечтами. Я бы сказала: то, что делает нас женщинами, - самосознание, целеустремленность, гибкость, чувство юмора и черты характера, которыми мы обладаем от природы, - дает нам все необходимые инструменты, чтобы добиться желаемого в этом мире", - добавила Бокманн.

А для тех, кто хочет построить искренние отношения, психолог назвал три простые ежедневные привычки. Марк Треверс из США считает, к примеру, что всегда лучше спрашивать и уточнять, оставляя пространство для взаимного познания.

В длительных отношениях мы часто считаем, что знаем партнера в совершенстве. Это приводит к поспешным выводам, которые мешают искреннему общению. Настоящее понимание основывается не только на словах, но и на эмоциональном контексте и ощущении безопасности, это одно из трех основных правил.

Кстати, также опытный психолог назвал 2 главные причины, почему любовь угасает.

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Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

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