Украина и мир погрузятся на 6 минут в темноту: что произойдет и есть ли опасность

Главное:
- Что известно о самом длинном затмении века
- Где будет видно затмение 2027 года
2 августа 2027 года человечество станет свидетелем одного из самых грандиозных астрономических зрелищ XXI века - полного солнечного затмения, которое продлится рекордные 6 минут и 22 секунды. Это будет самое длинное затмение на суше в период между 2009 и 2114 годами. Событие уже получило поэтическое название "Великое затмение Северной Африки", сообщает Главред со ссылкой на Dailygalaxy.
Где будет видно затмение?
Уникальное явление можно будет наблюдать в разных регионах - от южной части Европы до Ближнего Востока. Вероятно, в Украине можно будет наблюдать частичное солнечное затмение.
Наилучшие условия прогнозируют в древнем городе Луксор в Египте. Именно там продолжительность полной фазы затмения достигнет почти максимума - 6 минут и 20 секунд.
Затмение начнет свой путь с Северной Атлантики, после чего тень Луны будет двигаться через:
- южную Испанию (Кадис, Тарифа),
- Гибралтар,
- северную часть Марокко,
- Алжир,
- Тунис (город Сфакс - 5 мин 41 сек затмения),
- Ливию,
- Египет (особенно Луксор),
- Саудовскую Аравию и Йемен, а завершится в акватории Индийского океана.
В целом это редкое явление смогут увидеть примерно 89 миллионов человек.
Такой продолжительностью затмения мы обязаны нескольким природным факторам:
- во-первых, Луна в этот момент будет на минимальном расстоянии к Земле, что позволит ее тени затенить большую площадь;
- во-вторых, явление приходится на экваториальную зону, где видимость затмения максимальная.
Кстати, недавно также рассказывалось, какой год был худшим в истории человечества, речь идет о самом темном 536 году н.э.
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Об источнике: Daily Galaxy
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