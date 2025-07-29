Украина и мир погрузятся на 6 минут в темноту: что произойдет и есть ли опасность

Длительная продолжительность такого явления обусловлена близостью Луны к Земле.

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Затмение, которое нельзя пропустить / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Что известно о самом длинном затмении века

Где будет видно затмение 2027 года

2 августа 2027 года человечество станет свидетелем одного из самых грандиозных астрономических зрелищ XXI века - полного солнечного затмения, которое продлится рекордные 6 минут и 22 секунды. Это будет самое длинное затмение на суше в период между 2009 и 2114 годами. Событие уже получило поэтическое название "Великое затмение Северной Африки", сообщает Главред со ссылкой на Dailygalaxy.

Где будет видно затмение?

Уникальное явление можно будет наблюдать в разных регионах - от южной части Европы до Ближнего Востока. Вероятно, в Украине можно будет наблюдать частичное солнечное затмение.

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Наилучшие условия прогнозируют в древнем городе Луксор в Египте. Именно там продолжительность полной фазы затмения достигнет почти максимума - 6 минут и 20 секунд.

Затмение начнет свой путь с Северной Атлантики, после чего тень Луны будет двигаться через:

южную Испанию (Кадис, Тарифа),

Гибралтар,

северную часть Марокко,

Алжир,

Тунис (город Сфакс - 5 мин 41 сек затмения),

Ливию,

Египет (особенно Луксор),

Саудовскую Аравию и Йемен, а завершится в акватории Индийского океана.

В целом это редкое явление смогут увидеть примерно 89 миллионов человек.

Такой продолжительностью затмения мы обязаны нескольким природным факторам:

во-первых, Луна в этот момент будет на минимальном расстоянии к Земле, что позволит ее тени затенить большую площадь;

во-вторых, явление приходится на экваториальную зону, где видимость затмения максимальная.

Кстати, недавно также рассказывалось, какой год был худшим в истории человечества, речь идет о самом темном 536 году н.э.

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Об источнике: Daily Galaxy DailyGalaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной веб-сайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

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