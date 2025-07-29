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Что больше всего любит саранча: ТОП-5 растений, которые она уничтожает первыми

Даяна Швец
29 июля 2025, 16:51
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Этот назойливый вредитель имеет четкие предпочтения в "меню", нанося наибольший вред определенным культурам.
саранча
Чем питается саранча / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Как саранча выбирает свою добычу
  • Чем питается саранча и как предотвратить появление
  • Почему страдают и сорняки, и овощи

Саранча - ноющая рана украинцев, один из самых ненасытных вредителей среди насекомых. И хотя она может есть почти все, все же имеет свои любимые растения, которые больше всего находятся в опасности, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

Наибольшую угрозу эти насекомые представляют именно для сельскохозяйственных культур, и их атаки часто приводят к серьезным потерям урожая.

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Что больше всего любит есть саранча?

Зерновые культуры

Прежде всего саранча выбирает злаки. Ее особенно привлекают пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза и сорго. Именно эти поля первыми становятся мишенью во время массового нашествия. Насекомые уничтожают все, что попадает в поле зрения: от листьев до стеблей, фактически превращая плодородные площади в выжженные участки.

Бобовые

Горох, фасоль, соя и люцерна, хоть и не столь желанны для саранчи, однако в случае дефицита злаковых также попадают в меню. Они не являются приоритетом, но при большой популяции насекомых быстро теряют свою "защищенность".

саранча, как отличить саранчу от кузнечика
Как отличить саранчу от кузнечика / Инфографика: Главред

Овощи

Саранча легко приспосабливается и охотно переходит на овощи. Свекла, капуста, морковь, картофель, помидоры, баклажаны, перец и даже лук могут быть полностью уничтожены. Эти культуры подвергаются стремительному поеданию, особенно когда их много на одном поле.

Бахчевые культуры

Арбузы, дыни и тыквы также не остаются в стороне. Саранча уничтожает не только зеленую часть растений, но и плоды, даже те, что еще не успели созреть. В результате фермеры могут полностью потерять надежды на будущий урожай.

Сорняки

Когда поблизости нет культурных растений, саранча переключается на дикие травы, сорняки и любую доступную зелень. Это помогает насекомым пережить "периоды голода", поддержать численность и ждать подходящего момента для нового наступления на посевы.

Как предотвратить появление саранчи?

В то же время в комментарии SuperAgronom.com Сергей Корнюшенко, менеджер по развитию агротехнологий Южного региона LNZ Group рассказал, что сейчас благоприятные условия для размножения саранчи - засуха и изменения климата.

Но, в то же время, предотвратить массовое распространение вредителя можно благодаря раннему выявлению кладок и наблюдению за началом миграции.

"Скажем так, никто не проводил такой мониторинг, преимущественно из-за военных действий, ведь саранча распространялась из прифронтовых регионов. Сейчас с саранчой бороться очень сложно, нужны комплексные меры. Раньше, лет 20 назад, когда была вспышка распространения саранчи в Донецкой области, для быстрого реагирования работали авиацией. К сожалению, сейчас авиация недоступна из-за, опять-таки, военных действий, поэтому борьба с саранчой усложняется", - отметил Корнюшенко.

Также эксперты рассказали, что, есть один спаситель от саранчи, о котором не подумаешь с первого раза - если привлечь одну птицу, урожай будет спасен.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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