Какие растения саранча съест в первую очередь: способ борьбы и страхи вредителя

Саранча может активно нападать на огородные культуры и фруктовые деревья.

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Как бороться с саранчой / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что ест саранча

Как от нее защитить участок

В южных районах Украины наблюдается нашествие саранчи, которая уничтожает сельскохозяйственные культуры и может за раз съесть целое поле.

Главред решил разобраться, что саранча может уничтожить в первую очередь.

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Чем питается саранча

Саранча питается всеми растениями, однако предпочитает злаковые культуры: кукурузу, просо, сорго, пшеницу, а также тростник, пырей. Ее потомство объедает листья, стебли, питается семенами.

Что интересно, одна особь саранчи за период жизни съедает до 500 г зелени, а потомство одной самки - такое количество травы, которого бы хватило на 1 год двум овцам.

Стоит заметить, что рои саранчи могут уничтожать на своем пути 40-100% растительной массы. Молодые насекомые сначала передвигаются медленно, но со временем становятся все быстрее.

Какие поля саранча обходит стороной

Аграрий и экс-нардеп Михаил Апостол говорит, что нашествие саранчи в Украине - это серьезная продовольственная проблема, но ее можно побороть.

"История знает ответ. И даже современная наука подтверждает: еще 8-10 лет назад американские исследователи (в частности из Аризоны) доказали: инсектициды - малоэффективны и опасны. Они уничтожают не только саранчу, но и полезных насекомых, птиц, отравляют урожай. Самый эффективный барьер - просо", - подчеркнул он.

По его словам, саранча не откладывает яйца в полях, где посеяно просо, и обходит его. Если обсадить по периметру поле просом, насекомые летят дальше.

"Это знали еще наши деды-прадеды", - подчеркнул аграрий.

Как защитить огород и сад от саранчи

Как известно, больше всего от саранчи страдают злаковые культуры, хотя она также нередко нападает на огородные культуры и фруктовые деревья.

Садовод в своем видео на YouTube-канале "Игорь критикует" рассказал, что есть несколько простых методов, которые помогут защитить сад и огород от нашествия саранчи.

В частности, он рассказал о натуральном а природном средстве, которое может защитить участок.

"За несколько дней до того, как к вам будет приближаться род саранчи, обработайте участок чесночным раствором", - подчеркнул он.

Для приготовления раствора возьмите 50-100 грамм чеснока, натрите его и размешайте с 10 литрами воды.

"Этот запах для саранчи будет очень резким, поэтому она обойдет ваш участок и выберет какой-то другой", - говорится в видео.

Кроме того, автор видео добавил, что среди украинской домашней птицы крупнейшими ценителями саранчи являются утки и куры, которые могут ее активно уничтожать и будут прекрасным методом биологической борьбы с вредителем.

Что отпугивает саранчу от огорода - видео:

Как отличить кузнечика от саранчи / Инфографика: Главред

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О ресурсе: Youtube-канал "Игорь критикует" "Садоводство - это мое хобби, на своем канале делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке", - пишет о своем канале автор. Он отмечает, что его цель - получать богатый и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде. "Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтобы все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина. На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео. Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022 года.

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