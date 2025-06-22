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Чего больше всего боится белокрылка: как быстро уничтожить вредителя

Марина Иваненко
22 июня 2025, 21:51
33
Белокрылка опасна для овощей и цветов: как распознать белокрылку на ранних стадиях и применить биопрепараты или инсектициды.
Как эффективно бороться с белокрылкой?
Как эффективно бороться с белокрылкой? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как эффективно бороться с белокрылкой
  • Каким препаратом обработать капусту от белокрылки

Пожалуй, все знают белокрылку - вредителя, опасного для многих культур: огурцов, помидоров, салатов и декоративных растений. Особенно опасна она для капусты. Эти мелкие бабочки питаются соками растений и за несколько недель могут полностью уничтожить урожай.

Личинки белокрылки вызывают ослабление растений, пожелтение и скручивание листьев, общее угнетение роста. Дополнительную опасность представляет липкая медвяная роса, которую насекомое оставляет на листьях. На ее поверхности быстро развиваются головневые грибы, еще больше затрудняющие фотосинтез.

видео дня

Главред рассказывает, как эффективно бороться с белокрылкой на капусте - с применением профилактики, народных средств и современных препаратов.

Как обнаружить белокрылку - сигнал тревоги на грядке

Как рассказывают на канале "Наша дача", важным этапом борьбы является раннее выявление вредителя. Автор видео отмечает: регулярное обследование растений поможет предотвратить массовое заражение.

Особое внимание нужно обращать на нижнюю сторону листа, именно здесь белокрылка откладывает яйца. Личинки имеют вид полупрозрачных крупинок, а взрослые особи - белые бабочки, которые поднимаются в воздух при прикосновении к растению.

Первые признаки заражения:

  • появление липких пятен;
  • желтые пятна на листьях;
  • скручивание краев листьев;
  • потеря тургора.

Профилактика - первый барьер от вредителя

Чтобы защитить огород от белокрылки, соблюдайте следующие правила:

Изолируйте новые растения от уже имеющихся;

  • Вовремя удаляйте сорняки;
  • Прореживайте загущенные посадки;
  • Обеспечьте регулярный полив и вентиляцию теплиц - застой влаги способствует размножению вредителя.

Натуральные методы борьбы - просто, безопасно, эффективно

Мыльный раствор

Самый простой способ - опрыскивание растений мыльным раствором (2-3 г жидкого мыла на 1 л воды). Он позволяет смыть личинки и взрослых насекомых с поверхности.

Чесночно-горчичный настой из чеснока

Измельченные зубчики чеснока смешивают с горчицей, заливают водой, настаивают и процеживают. Полученным раствором опрыскивают пораженные растения.

Совет: чередуйте мыльные растворы с настоями табака или горьких трав для усиленного эффекта.

Биопрепараты против белокрылки - мягко, но надежно

Автор видео отмечает: биологической защиты иногда недостаточно при массовых поражениях. В таких случаях применяют:

  • "Фитоверм"
  • "Битоксибациллин"

Эти препараты действуют мягко, не вредят культуре, безопасны для теплиц и даже комнатных растений. Однако их эффект наступает не мгновенно - обычно через 3-5 дней после применения.

Химические инсектициды - крайняя, но действенная мера

Если ситуация критическая, используют системные инсектициды:

  • "Актара"
  • "Конфидор"
  • "Фуфанон"

Они действуют быстро и эффективно, но требуют осторожности. Соблюдайте сроки ожидания перед уборкой урожая, используйте защитную одежду, и не допускайте, чтобы препарат попал на соседние растения.

Важно: чередуйте препараты разных групп, чтобы избежать привыкания у белокрылки к конкретному средству.

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Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

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