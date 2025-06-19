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Фитофтора на картофеле: как уберечь урожай - советы опытных огородников

Марина Иваненко
19 июня 2025, 20:22
88
Фитофтора на картофеле угрожает урожаю каждый год: как бороться с фитофторой, применяя профилактические и химические методы для защиты картофеля.
Фитофтора на картофеле
Фитофтора на картофеле / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как защитить картофель от фитофторы
  • Чем лечить фитофтору на картофеле
  • Какая профилактика от фитофторы

Картофель - один из главных овощей на столе. Этот корнеплод считается вторым по значимости после хлеба. Поэтому, когда его поражает фитофтора, это можно приравнять к настоящей катастрофе. Главред расскажет подробнее.

Фитофтороз - одно из самых опасных грибковых заболеваний пасленовых культур, особенно картофеля. Болезнь поражает листья, стебли и клубни. Во влажную погоду и при резких температурных перепадах она стремительно распространяется и за считанные дни может полностью уничтожить урожай. В видео с канала "Лирический Селянин" рассказывают об эффективных методах борьбы с фитофторой - от профилактики до применения химических и биосредств.

видео дня

Правильная подготовка к посадке

Главный совет - никогда не начинать борьбу с болезнью, когда она уже видна на листьях. Профилактические мероприятия начинаются с выбора качественного, здорового посадочного материала. Автор видео отмечает, что если картофель прогреть до 15-18 градусов несколько дней, то можно обнаружить все "больные" клубни, ведь они начнут темнеть и на них появятся очаги гнили. Такой картофель нужно сразу утилизировать.

Кроме того, важно выбрать сорта картофеля, которые являются естественно устойчивыми к фитофторозу: Луговская, Невская, Весна, Журавинка. Стоит обязательно соблюдать севооборот и не сажать картофель два года подряд на одном и том же месте.

Перед посадкой рекомендуют обработать картофель биопрепаратами: Фитоспорин-М, Агат-25К или химическими протравителями, например Максимом. Это поможет создать защитный барьер от грибка на первых этапах прорастания.

Уход в период вегетации - системная профилактика

Когда ботва достигает высоты 20-30 см, важно провести обработку фунгицидами. Автор видео объясняет, что эффективнее всего сочетать системные и контактные препараты. Системные проникают в ткани растения и действуют изнутри, их применяют с периодичностью 10-14 дней. Контактные остаются на поверхности листьев и уничтожают споры грибка, которые попадают из почвы или воздуха.

Необходимо чередовать препараты с различными действующими веществами, чтобы грибок не выработал устойчивость. Опрыскивание следует проводить в сухую погоду, желательно утром или вечером.

Влияние влаги, температуры и вентиляции

Фитофтора активно развивается во влажной среде. Если дожди идут часто и нет проветривания, риск заражения возрастает. Поэтому очень важно соблюдать несколько правил:

  • Не сажать картофель слишком густо.
  • Вовремя окучивать и пасынковать.
  • Поливать только под корень.
  • Избегать поливов по листьям и в вечернюю прохладу.

Биологические средства - естественная альтернатива

Для экологического подхода рекомендуют применять биопрепараты: Фитоспорин-М, Триходермин, Планриз, которые содержат бактерии, подавляющие развитие фитофтороза в почве.

Регулярное опрыскивание такими средствами позволяет поддерживать здоровую микрофлору и повышать общую устойчивость культуры. Особенно это важно на участках, где картофель выращивается уже не первый год.

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"Лирический крестьянин" - что это за ресурс?

YouTube-канал "Лирический Крестьянин" посвящен практическим советам для садоводов и огородников. Автор демонстрирует собственный опыт выращивания овощей - от картофеля до огурцов, томатов и перца. В видео канала рассказывается о подкормках, профилактике болезней, борьбе с вредителями и сезонном уходе за растениями. Ролики снимаются прямо на огороде, без лишней подачи, что создает атмосферу доверия и близости к зрителю. Канал имеет постоянную аудиторию среди владельцев приусадебных участков и дач.

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