Когда доставать картошку из погреба для посадки: точное время для богатого урожая

Как лучше проращивать картофель на свету или в темноте - при какой температуре может замёрзнуть картошка в погребе.

https://glavred.info/sad-ogorod/kogda-dostavat-kartoshku-iz-pogreba-dlya-posadki-10650971.html Ссылка скопирована

Когда нужно вытаскивать картошку из погреба для посадки / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/sbj04769, Pixabay/1muh

Вы узнаете:

Как готовить картошку к посадке

Как правильно высаживать картошку

Лучшее удобрение для картошки

Опытные садоводы перед посадкой картофеля обязательно перебирают клубни, удаляя те, которые поражены гнилью. Затем проводят яровизацию, размещая картофель на свету.

Для этой процедуры подойдут прозрачные коробки или овощные ящики. В последних картофель выкладывают максимум в один-два слоя. Об этом идет речь в материале издания Главред.

видео дня

Как готовить картошку к посадке

Ящики можно разместить на подоконнике, веранде или любом другом месте с доступом солнечного света. Температура должна быть около 14–16 градусов. Через месяц клубни дадут крепкие зелёные ростки длиной около сантиметра, что укажет на готовность к посадке.

Рекомендуется достать картофель из хранилища за месяц до посадки. Если ростки начинают перерастать, их обламывают, а клубни выкладывают в сарае в два слоя, чтобы они находились на свету. Новые ростки будут короткими, но крепкими и толстыми.

/ инфографика: Главред

Как правильно высаживать картошку

Некоторая задержка в росте может быть полезной, чтобы почва успела прогреться, обеспечивая дружные всходы. Не стоит торопиться, так как холодная, насыщенная влагой земля может задержать прорастание.

Если семенного картофеля недостаточно, клубни можно разрезать, оставляя на каждой части не менее двух ростков. Для предотвращения гниения срезы обрабатывают золой, мелом или активированным углём. Печьная зола также послужит удобрением.

Картофель высаживают, когда почва на глубине 8–10 см прогреется до +8°С, а угроза ночных заморозков минует. Это обычно конец апреля — начало мая. Некоторые ориентируются на появление первых листьев на берёзах.

Лучшее удобрение для картошки

В течение сезона картофель подкармливают дважды: перед первым окучиванием используют азотные удобрения (карбамид, аммиачную селитру) по 20 г на квадратный метр, а перед вторым — азофоску (по 5 г на куст).

В прохладную погоду для стимуляции образования клубней рекомендуют опрыскивать кусты раствором суперфосфата (1 кг на 10 л воды) после цветения.

Больше новостей:

Что такое картофель? Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред