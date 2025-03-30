Умер звезда "Поющих в терновнике" и "Сегуна"

Ричард Чемберлен не дожил считанные дни до своего 91-летия.

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Умер Ричард Чемберлен - причина смерти актера / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

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Когда и почему умер Ричард Чемберлен

Что про смерть артиста говорит его партнер

Американский актер, певец и "король мини-сериалов" Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет за два дня до своего Дня рождения. Про его смерть сообщил изданию Variety публицист Харлан Болл.

Ричард Чемберлен ушел из жизни в субботу, 29 марта, в 11:15 вечера по гавайскому времени в Вайманало, Гавайи, где они жил с конца семидесятых. Смерть наступила в результате осложнений, вызванных инсультом, говорит Болл.

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Кончину актера также подтвердил его многолетний партнер, актер Мартин Раббетт. "Наш любимый Ричард сейчас с ангелами. Он свободен и летит к тем, кого он любил, и кто ушел раньше нас. Какое счастье, что мы знали такую удивительную и любящую душу. Любовь никогда не умирает. И наша любовь находится под его крыльями, поднимая его к следующему великому приключению", - гласит заявление Раббетта.

Умер Ричард Чемберлен - причина смерти актера / imdb.com

Ричард Чемберлен - обладатель трех Золотых глобусов (1963, 1981, 1984), снялся в более чем 80 теле- и кинопроектах, не считая успехов в театре и музыке. Самые известные работы Чемберлена: "Доктор Килдер", "Сегун", "Поющие в терновнике", "Копи царя Соломона" и др.

Рэйчел Уорд и Ричард Чемберлен в мини-сериале Поющие в терновнике / imdb.com

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