Новый этап войны и "мясные навалы": появился мрачный прогноз по перемирию

В случае заморозки войны в Украине, РФ сможет восстановить свои ресурсы и применяя тактику "мясных навалов" начнет новый этап войны, отметил аналитик.

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Чем обернется для Украины заморозка войны по линии разграничения / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр ДШВ, 22 окерма механизированная бригада

О чем сказал Коваленко:

Заморозка войны приведет к новому этапу боевых действий и восстановлению ресурсов РФ

Мобилизационный потенциал РФ больше украинского

Вероятность третьей мировой будет только расти

Если война будет заморожена на текущей линии разграничения, она неизбежно возобновится, причем с еще большей интенсивностью и жестокостью. Это объясняется тем, что Россия получит время для накопления ресурсов. Хотя Украина также продолжит укреплять свои силы, она не сможет нарастить их в таком же объеме, как РФ. Об этом во время чата на Главреде заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, речь идет не только о восстановлении военной техники и механизированных подразделений благодаря российскому ОПК, но и о мобилизационном потенциале. В РФ мобилизация продолжится беспрепятственно, тогда как в Украине вопрос призыва постоянно вызывает дискуссии. Россия способна ежемесячно мобилизовать 30-40 тысяч человек, что в течение года может дать дополнительные 500-600 тысяч военных.

"И тогда за год "перемирия" у России будет 1 млн 200 тысяч человек личного состава сухопутных войск. Сможем ли мы что-то противопоставить такому нашествию? Ведь тогда Россия будет не просто воевать пехотой и устраивать "мясные штурмы", а будет использовать "мясное нашествие", огромные волны таких нашествий. Кроме того, это создаст угрозу третьей мировой войны, и эта угроза будет исходить не только от России, которая может осуществить операцию против Польши, стран Балтии или Финляндии", - сказал аналитик.

Коваленко подчеркнул, что угроза может исходить и от других союзников России, в частности Ирана и Северной Кореи. Сейчас весь мир следит за тем, как решается ситуация с государством-агрессором и террористической страной, которая оккупировала чужие территории, нарушила международное право и подорвала основы Вестфальской системы международных отношений.

"Века просто разрушены действиями Российской Федерации. Диктатуры и тоталитарные режимы наблюдают за этим, мотивируются и вдохновляются этим примером. И они могут начать действовать так же", - резюмировал эксперт.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия и новых возможных операциях ВСУ на территории России:

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия активизировала боевые действия в Торецке и пытается окружить город с флангов. Об этом сообщил заместитель командира 1-го механизированного батальона 42-й отдельной механизированной бригады Святослав Лесюк.

Военные 80-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ несут потери во время учений по форсированию водных преград в Херсонской области. Как сообщил агент "Атеш" из рядов этой бригады, новобранцев отправляют из тренировочного лагеря в Крыму для штурмовых операций на островах в дельте Днепра.

Украинские силы обороны недавно достигли продвижения в северо-западной части Белгородской области РФ. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что геолокационные кадры от 29 марта подтверждают продвижение ВСУ в восточную часть населенного пункта Поповка. В то же время российские блогеры сообщают о продолжении атак украинских войск вблизи этого села и соседней Демидовки.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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