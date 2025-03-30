"Шантаж" США от Украины: в The New York Times раскрыли детали Курской операции

Вероятно, Украина не предупреждала Штаты о намерениях провести военную операцию в Курской области, пишет NYT.

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США не прекратили военную помощь Украине после начала операции на Курщине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Главное из материала The New York Times:

Украина сама решила провести операцию на Курщине

США посчитали, что Украина пошла на якобы шантаж Вашингтона

Украина, возможно, решила не предупреждать Соединенные Штаты Америки о начале военной операции Сил обороны в Курской области. В Вашингтоне посчитали, что это "шантаж", но продолжили оказывать Киеву военную поддержку.

Позиция Штатов по операциям на территории РФ

В материале The New York Times говорится о том, что в марте 2024 года американцы узнали о намерении украинцев провести операцию на юго-западе агрессора России.

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Тогда представитель ЦРУ в Киеве якобы предупредил руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что в случае операции на российской территории Сила обороны не смогут применять американские разведданные и вооружения.

Как началась операция в Курской области

Как утверждают журналисты, операция в Курской области, дескать, началась в момент ротации американских руководителей. В частности, 9 августа в немецком Висбадене завершил свою миссию генерал Антонио Агуто, а 10 августа покинул свою должность представитель ЦРУ в Киеве.

Якобы именно тогда главком ВСУ Сырский направил войска в Курскую область, а Киев "использовал американское вооружение".

Реакция США на Курскую операцию

По данным журналистов, Штаты посчитали такой шаг Украины якобы нарушением договоренностей.

"Это был не почти шантаж. Это был настоящий шантаж", - говорит один из бывший высокопоставленных чиновников Пентагона.

Впрочем, Штаты не прекратили передавать Украине помощь, в том числе с РСЗО HIMARS и разведкой. Как утверждают в NYT, американцы считали, что прекращение помощи могло бы "привести к катастрофе для украинских войск".

Что известно о Пентагоне / Инфографика: Главред

Операция ВСУ в Курской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, в Госпогранслужбе ранее заявили, что войска РФ пытаются перенести боевые действия из Курской области в Украину. Вражеские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на украинскую территорию не только на севере Сумской области, но и ближе к южному и юго-восточному участкам региона.

Главком Александр Сырский сообщал, что провел работу в Сумской области. По его словам, украинские воины продолжают проводить оборонительную операцию, которая включает и контратакующие действия.

Если оккупанты вытеснят Силы обороны из Курской области, они будут наступать на Сумщину, считает нардеп от Слуги народа Александр Юрченко. Депутат не исключил и наступления на Харьковщину из Белгородской области.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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