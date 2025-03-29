"Ситуация хуже, чем в Бахмуте": в ВР ошарашили подробностями о боях в Курской области

Россияне будут идти в наступление на Сумскую область, как только "выбьют" украинских защитников из Курской области.

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Ситуация в Курской области хуже, чем в Бахмуте / Коллаж: Главред, фото: 117 ОВМБр, 122 ОБрТрО

Что известно:

Ситуация в Курской области хуже, чем в Бахмуте

Россияне не остановят свое наступление и пойдут дальше на Сумщину

В Курской области самый тяжелый фронт за весь период. Ситуация даже хуже, чем была в Бахмуте. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко. Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.

Он убежден, что перемирие не остановит наступление оккупантов.

видео дня

"Никакие боевые действия не закончатся. Если враг окончательно выбьет нас с Курщины, то он полезет дальше на Сумщину. И мы знаем, что может из Белгорода полезть на Харьковщину. Чтобы потом обменивать там или части будто на Краматорск, или будто на Херсонскую область, или будто на Запорожскую - не знаю. Но враг будет атаковать дальше 100%", - сказал Юрченко.

Смотрите видео о боях в Курской области:

Ситуация в Курской области хуже, чем в Бахмуте / фото: скриншот

В то же время нардеп заявил, что украинские защитники готовы к обороне Сум и Сумской области. К тому же он рассказал, что "в Курской области ни одного дня не работал Starlink".

"Мы пользовались изначально европейскими аналогами спутниковой связи. Потому что Starlink на той территории не работает. Нормально все функционирует и связь есть", - добавил он.

Что происходит на Сумщине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, количество ударов по пограничью Сумской области из вражеской авиации увеличилось. Сумщина преобладает по количеству заходов российской ДРГ, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В DeepState также раскрыли правду о Сумской области. К сожалению, так называемая "серая" зона увеличилась - часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки Хотинской общины оказались в этой зоне.

О том, что хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях, сообщал и президент Украины. Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшее время.

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