Война будет продолжаться в 2025-2026 годах, но "свет в конце тоннеля" уже заметен – Коваленко

На Курщине и Белгородщине формируется буферная зона, к ней могут присоединиться еще две области Российской Федерации, отметил Александр Коваленко.

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Операции, аналогичные Курской, могут начаться еще в нескольких областях России, отметил Коваленко / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с военно-политическим обозревателем группы "Информационное сопротивление" Александром Коваленко. Общаясь с читателями, он рассказал, когда возможно прекращение огня в Украине, и почему этого точно не стоит ждать до Пасхи, почему энергетическое и морское перемирие выгодны исключительно России, при каком условии контрнаступление ВСУ начнется в этом году, каким областям России ВСУ готовят сюрпризы, а также почему без Украины Трамп проиграет экономическую войну Китаю.

Представляем стенограмму чата с Александром Коваленко.

Mike: Администрация Трампа рассчитывает достичь соглашения о перемирии между Россией и Украиной до 20 апреля. Насколько реалистичной и достижимой вы считаете подобную цель? При каких условиях это возможно?

Александр Коваленко: Я не вижу никакой возможности выполнить эту задачу в указанные сроки. Это невозможно по нескольким причинам.

Обратите внимание на то, как прошел очередной этап переговоров в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде. Американская и российская делегации общались более 12 часов, но безрезультатно. Ни по одному вопросу не было достигнуто никаких договоренностей, которые бы позволили по итогам разговора созвать пресс-конференцию. По сути, по итогам обществу отчитались в таком формате – мол, "мы поговорили, и поговорили хорошо", и все, никаких сообщений о принятых решениях, следующих шагах и планах, дорожной карте.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия и новых возможных операциях ВСУ на территории России:

Это даже не провал, а именно тот процесс, который и ожидался: Россия срывает переговоры по мирному урегулированию, которые пытается навязывать Вашингтон. Ведь Дональд Трамп свято верит, что он может быть миротворцем и способен успокоить Россию. Но это невозможно, этого не будет.

Хотя бы из-за ситуации в зоне боевых действий, где по состоянию на сегодня Россия не выполнила задач оперативного и оперативно-тактического значения, которые ставились перед российской армией на 2024 год. Противник планировал полностью срезать Кураховский выступ. Оккупанты это сделали? Нет. Россия планировала захват Покровска или хотя бы начало городских боев. Российские войска это сделали? Нет, для этого даже условия не созданы, более того, линия боестолкновения там стабилизирована, и Силы обороны Украины время от времени проводят контратаки и возвращают позиции под свой контроль. Россияне планировали оккупацию Торецкой агломерации и Часового Яра. Это произошло? Нет, там продолжаются бои. Они планировали открытие Константиновского направления. Оно открыто? Нет, даже близко этот процесс не начался. Оккупанты собирались возобновить боевые действия на Северском направлении, выйти на правый берег реки Оскол при установлении полного контроля над левым берегом реки Оскол, а также установить полный контроль над левым берегом реки Черный Жеребец. Этих задач российские оккупационные войска также не смогли выполнить.

Все это были планы на 2024 год. И они не выполнены.

Российская армия не решила задачи, которые ставились перед ней на 2024 год, отметил Коваленко / Фото: Минобороны РФ

Как при таких условиях Москва может согласиться на перемирие? При этом Россия действительно заинтересована в перемирии, чтобы иметь возможность восстановить свой ресурс.

Для РФ сложилась патовая ситуация: ей нужно перемирие, чтобы восстановить ресурс, мобилизовать как можно больше человеческого потенциала, восстановить механизированную компоненту, чтобы с новыми силами через полгода-год начать новую волну более масштабных боевых действий в Украине, но пойти на это перемирие она не может, потому что не выполнены перечисленные задачи в зоне боевых действий.

Есть и несколько других проблем для России, которые не позволяют ей согласиться на перемирие сейчас: во-первых, это Курская область, где продолжает оставаться наша буферная зона в районе трассы М-07, а, во-вторых, это странные и непонятные события в Белгородской области. Как можно устраивать перемирие в таких условиях? Поэтому – нет, сейчас Москва на это не пойдет.

На мой взгляд, администрация Дональда Трампа нереалистично оценивает события, разворачивающиеся в зоне боевых действий в Украине, более того, она даже не пытается это делать, а просто произносит пафосные заявления о мире, миротворчестве и достижении перемирия, особенно к такой дате, как Пасха. Но до такой даты достичь перемирия вообще нереалистично.

Главред: Уточните, пожалуйста, вы считаете, что перемирие невозможно достичь именно до 20 апреля или в ближайшие месяцы вообще?

Александр Коваленко: Не думаю, что ситуация в ближайшее время хоть как-то будет способствовать этому перемирию. В ближайшее время – это в ближайшие полгода. То есть до июня ситуация точно не будет способствовать перемирию.

Впрочем, во второй половине 2025 года перемирие будет вполне возможно. Но оно не будет долговременным – это будет краткосрочное перемирие, опять же потому что России оно невыгодно, учитывая позиции, которые она занимает.

Перемирие возможно не раньше второй половины 2025 года, но оно не будет длительным, считает Александр Коваленко / Фото: 22 отдельная механизированная бригада

Если Россия согласится на перемирие, то исключительно для того, чтобы своими "гибридными" методами его сорвать, обвинить в этом Украину и дискредитировать ее в глазах администрации Трампа.

Я вообще не вижу перспективы того, что будет долговременное перемирие, то есть на несколько месяцев или больше. Да и смысла в этих мирных переговорах я не вижу, потому что решить проблему войны с Россией и вернуть все территории можно только силовым методом.

Трамп пока "в розовых очках", поскольку его окружение во время его второй каденции кардинально отличается от окружения первой каденции. Трампа во время его первого президентского срока окружали "ястребы", и это были лидеры, которые все его фантасмагорические действия охлаждали и контролировали. Сейчас вокруг Дональда Трампа "шестерки", не слишком умные, не слишком способные мыслить стратегически, которые его восхваляют и только ему поддакивают, говоря, что он является великим президентом США, предлагают убрать Франклина со 100-долларовой банкноты и разместить там изображение Трампа. Трампа это устраивает, потому что у него гипертрофированное эго и нарциссизм.

Трамп в "розовых очках" и неадекватно оценивает то, что происходит в российско-украинской войне, считает Коваленко / Фото: Офис президента Украины

Впрочем, все это может сыграть нам на пользу. Если человека со столь гипертрофированным эго и нарциссизмом обидеть, он не просто обидится, а захочет мести, причем жесткой. Поэтому самое главное для нас сегодня – сделать так, чтобы Трамп обиделся на Путина. Да, Трампу презентовали портрет, и Путин за Трампа вроде бы молился – это все второстепенные вещи. У такого человека как Трамп от любви до ненависти действительно один шаг. И наша стратегическая задача сейчас – катализировать в Трампе ненависть к Путину. А это возможно только в том случае, если Путин будет его подставлять. Путин Трампа уже неоднократно подставлял и продолжает это делать.

Нана: Россия вроде бы готовит новое наступление на конец марта-апрель. По вашим оценкам, насколько мощным может быть это наступление россиян, и какими будут основные направления их удара?

Александр Коваленко: Сегодня российские оккупационные войска не могут себе позволить большой долговременной общевойсковой наступательной кампании. Они могут сосредоточить отдельные силы и средства исключительно на отдельных направлениях, на отдельных локациях.

Например, россияне сейчас ведут, условно говоря, активные действия на Великомихайловском направлении – по реке Мокрые Ялы в Донецкой области, это бывшее Времевское направление и район Великой Новоселки. Именно там оккупанты сейчас пытаются расширить зону контроля, но им это не удается. Причем там вдоль линии боестолкновения протяженностью менее 20 км сосредоточены силы и средства 5-й общевойсковой армии, 36-й общевойсковой армии, а также 68 армейского корпуса. По военной науке линия боестолкновения протяженностью до 20 км – это фронт для дивизионной операции, то есть, в принципе, там должна была бы справиться дивизия, но там сосредоточены сразу две общевойсковые армии и армейский корпус. Это является демонстрацией того, какой потенциал у российских оккупационных войск.

Российские войска, по мнению Коваленко, не могут себе позволить большой долговременной наступательной кампании / Фото: Минобороны РФ

На Покровско-Кураховском направлении вообще сосредоточены три группы войск: "Юг", "Центр" и "Восток", общевойсковые армии – 2-я, 41-я, 8-я, 90-я танковая дивизия и тому подобное. Общая численность – около 100 тысяч, даже немного больше. Результат? Они не только не могут удерживать занятые позиции, но и теряют их: вблизи Песчаного, Водяное-2 и так далее. Мягко говоря, это не комильфо для такой большой группировки. А мы при этом говорим о "большом наступлении"...

Да, наступление россиян возможно. Они могут сосредоточить большое количество сил и средств на отдельном участке и начать там более интенсивные наступательные действия. Это может произойти в Запорожской области. Хотя мы видели, как 58-я общевойсковая армия, используя свой ресурс, так и не смогла недавно на направлении Пятихатки – Степовое перерезать трассу 0812 и выйти на Малые Щербаки и Щербаки. Оккупантам это не удалось, хотя и был сосредоточен серьезный потенциал, чтобы прорвать наши оборонительные рубежи и оккупировать Степовое. Россияне вышли на окраины, получили по зубам и сразу откатились.

Карта DeepState по состоянию на 28 марта 2025 года. Российским войскам не удается перерезать трассу 0812 и выйти на Малые Щербаки и Щербаки / DeepState

Поэтому я скажу так: российские войска могут попробовать продемонстрировать способность наступать. Для них это важно. Объясню на примере Запорожской области, зачем они там начали действия. Причина проста – чтобы поразить Дональда Трампа.

В информационном пространстве Россия пытается продемонстрировать, что она способна наступать, может позволить себе несколько больше, даже "дойти до Киева" или "захватить Одессу". И про Киев, и про Одессу – бред полный, но россияне это интегрируют в информационное пространство, в том числе через карманных журналистов западных СМИ. Именно так они заявляют, что цель России – Одесса, выход в Приднестровье, и она будет достигнута. Но, посягая на Одессу, российские войска не могут даже отжать острова вблизи Херсона. Вот их реальная "мощь"! Даже болото войска РФ не могут взять под свой контроль!

Россияне интегрируют такие информационные поводы, чтобы в западной прессе появлялись новые названия. В западной прессе на слуху названия типа Покровска, Часового Яра и т.д. Иногда, общаясь с западными журналистами, когда я упоминаю Белогоровку или Северское направление, они удивленно спрашивают: "Это что, что-то новое началось? Новое наступление?". На это я им отвечаю, что нет, Белогоровка держит оборону более двух лет, ничего нового нет. Но россияне именно на этом и играют, вбрасывая новые, незнакомые западной аудитории названия. Если спецпредставитель Трампа по Украине не помнит, какие регионы включили в российскую изнасилованную конституцию как часть РФ, то что тогда говорить о других! Когда реднеки услышат, что на Ореховском направлении началось наступление, для них это будет что-то новое.

На этом Россия будет пытаться играть. И в ближайшие несколько месяцев россияне попытаются раскрутить тему Днепропетровщины. Если оккупанты и дальше будут пытаться наступать на Покровск, они будут вынуждены зайти на территорию Днепропетровской области, потому что это необходимо для формирования их правого, то есть западного, фланга. Но зайдут они не с целью захвата Павлограда или Днепра. Впрочем, акцентировать внимание Россия будет именно на том, что они пытаются захватить эти города, и это их следующая цель, а пока они зашли на территорию Днепропетровщины, чтобы решить вопрос с Покровском.

Кроме того, оккупанты до сих пор не смогли открыть Константиновское направление, но я думаю, что в ближайшее время они будут пытаться именно там катализировать свои действия, используя 8-ю общевойсковую армию, которую они оттянули с Покровского направления и сконцентрировали на Торецком, причем в полосе между Воздвиженкой и Торецком. То есть они будут пытаться срезать выступ, который образовался между Воздвиженкой и Торецком, и выйти на Константиновку. И в западном информационном пространстве это будет подаваться как способность России двигаться дальше, оккупировать новую территорию и открыть новое направление.

Главред: Учитывая то, что вы говорите и о состоянии российской армии, и о ее неспособности выполнять задачи, поставленные на 2024 год, складывается впечатление, что россияне смогут впечатлить Трампа, но не так, как они этого хотят. И их наступление не сможет продемонстрировать никаких существенных успехов или достижений. Чем тогда будет поражен Трамп? Наступлением на ослах и "Жигулях"? Как они будут впечатлять Трампа, если достижений не будет?

Александр Коваленко: Россияне сейчас экономят технику, и на первых этапах наступления они будут использовать механизированную колонну. Но очень быстро все это сойдет на нет, закончится, поэтому дальше снова пойдут "Жигули", "уазики" и так далее.

Но дело не в том, как Россия будет впечатлять Трампа. Трамп, как и любой другой президент, каждое утро получает разведывательную информацию и сводки из различных силовых структур. И, судя по тому, что говорит Трамп, складывается впечатление, что он не пользуется данными, которые предоставляют ему разведывательные службы США, а он пользуется данными, которые предоставляет ему Russia Today. Иначе откуда взялись разговоры об окружении 2,5-3 тысяч украинских военнослужащих в Курской области? Это – российская пропаганда. И где это окружение? Об этом свидетельствуют и другие заявления представителей Трампа, в частности о том, что украинские области, которые сейчас временно частично оккупированы, всегда хотели быть в составе РФ и якобы были в ее составе, а потом это изменилось – видимо, Ленин так решил. Подобные вещи берутся именно из российской пропаганды.

Путин попытается впечатлить Трампа, считает Коваленко / Фото: kremlin.ru

К сожалению, сейчас мы имеем дело с людьми, которые, мягко говоря, обладают не слишком острым умом. Это люди с гипертрофированным эго и нарциссизмом. С такими надо уметь общаться. Человека, который обладает такой полнотой власти, как у Трампа, нельзя унижать, но и нельзя слишком восхвалять. Нужно адаптироваться к таким условиям. Заявления Трампа, например, о территориальных уступках – это необязательно конец света, не Doomsday, потому что это непредсказуемый человек: он не всегда делает то, что говорит, и не всегда говорит то, что хочет сделать. Трамп – это человек-казино.

Настроиться на новые условия было трудно не только нашему дипломатическому сектору, который привык к цивилизованной классической дипломатии, но и нашему обществу. Наши люди достаточно прямолинейны и понимают все так, как слышат. Они не понимают многоэтажных конструкций, скрытых под поверхностью – они воспринимают все, что на поверхности. Как по мне, нашему обществу не стоит уделять много внимания тому, что говорит Трамп. Нам следует полагаться на тех, кто коммуницирует с Трампом, а им гораздо сложнее общаться с человеком, который убежден в том, что 2,5 тысячи украинских военнослужащих находятся в окружении на Курщине.

Уверен, что Путин еще сможет впечатлить Трампа. Мы еще не на том этапе, когда Трамп будет психовать из-за того, что Путин, как классический питерский гопник, постоянно его "кидает". К Трампу не очень быстро придет понимание "кидалова" Путина, но придет.

Более того, процессы, которые мы сейчас наблюдаем, вредят репутации Трампа, и он теряет баллы и электорат. Причем электорат теряет не только сам Трамп, но и республиканцы в целом. А выборы в Конгресс и Сенат США пройдут гораздо раньше, чем Дональд Трамп перестанет быть 47-м президентом США. Поэтому Республиканской партии надо думать об электорате и поддержке им республиканцев, а сейчас действия Трампа вредят Республиканской партии. Поэтому активизация "ястребиного" крыла так или иначе произойдет.

Joker: Может ли Курская операция ВСУ получить "второе дыхание", или наш окончательный выход оттуда неизбежен? Какими будут последствия для нас?

Александр Коваленко: Курская операция продолжается, но развивается по другому формату. Когда мы начинали Курскую операцию, она была призвана сковать силы врага и сформировать буферную зону. Сейчас, когда Трамп занял пост президента США, условия сложились так, что держать буферную зону вглубине территорий Российской Федерации на несколько десятков километров стало очень сложно. Поэтому был неизбежен отвод наших войск из глубины ближе к границе. Ведь пострадали логистика, обеспечение передовых подразделений, находившихся на линии боестолкновения.

Впрочем, Курская операция не завершена – она продолжается и меняет свой формат. Сейчас эта операция направлена на сковывание противника, но не настолько масштабно, как это было несколько месяцев назад.

Более того, Курская операция может пересекаться с другими сценариями, ведь, например, что-то происходит на Белгородщине. Если мы посмотрим на рельефно-ландшафтные особенности того региона, откуда происходит постоянная ретрансляция нытья зет-военкоров, то там все это очень интересно, потому что также выглядит как формирование буферной зоны. Если, конечно, верить тому, что говорят зет-военкоры, потому что официальных сообщений от Генштаба ВСУ пока нет.

Курская операция продолжается, меняя свой формат, более того, аналогичные операции могут начаться в других областях РФ, считает Коваленко / Фото: УНИАН

Так что Курская операция не то что "получает второе дыхание", а продолжает свое развитие в другом формате. А об этом формате, кстати, говорил Путин, когда отмечал необходимость формирования буферной зоны на границе с Украиной. Вот мы ее и формируем на границе Украины, но на территории Российской Федерации.

Павел К.: Каковы, по вашему прогнозу, перспективы операции в Белгородской области? Удастся ли нашим Силам обороны установить контроль над частью Белгородщины, как это было с Курской областью?

Александр Коваленко: Белгород нам не нужен, это я могу сказать сразу. Никто на Белгород не пойдет. Я думаю, что наша цель – это формирование буферной зоны. Не на 50-100 км вглубь территории России, а так, чтобы можно было обеспечивать логистику, чтобы наши подразделения находились в таких рельефно-ландшафтных условиях местности, чтобы были естественные препятствия и можно было блокировать наступательные действия противника, то есть чтобы природные особенности играли нам на руку, а потом мы усилим их искусственными препятствиями: фортификациями, рубежами и так далее.

Поэтому я думаю, что главное – это буферная зона, которая будет защищать всю пограничную полосу. Такую зону важно сформировать не только в Курской и Белгородской областях, но и в Брянской, а в перспективе еще и в Ростовской областях. Сейчас мы будем заниматься именно этим.

Постепенно эти буферные зоны будут объединяться между собой. Думаю, буферной зоны глубиной 5-10 км будет нам достаточно, чтобы контролировать выгодные нам рубежи и при этом не повторять ситуации, как в Курской области, когда мы зашли на 20-30 км вглубь, и не понятно, что делать с логистикой, когда артиллерия не дотягивается, российские FPV-дроны залетают, особенно на оптоволокне, и контролируют всю трассу. То есть теперь все будет компактно и эффективно.

Max: Могут ли операции, аналогичные Курской и Белгородской, в этом году начаться в других областях России? Какие сюрпризы ВСУ могут устроить россиянам в ближайшие месяцы?

Александр Коваленко: Например, такая же операция, как в Курской области, может начаться в Калининградской.

Сумы в ближайшее время будут центром российского террора, предостерег Коваленко / Коллаж: Главред, фото: Сумская ОГА

Марина: Почему Россия с рвением маньяка стала бить по Сумам? Сумщина может стать большим театром боевых действий?

Александр Коваленко: Большим театром боевых действий – нет. А вот центром для террора – да, в ближайшее время это вполне возможно. Хотя Сумы никогда не отдыхали от российского террора, как один из крупных приграничных городов, как и Харьков. Хотя удары по Харькову наносились чаще, чем по Сумам.

В общем, Харьков, Сумы, Запорожье, Херсон, Днепр и Одесса испытывают на себе чаще всего террор россиян.

Для России главное – это террор, запугивание населения. Она этим занималась, занимается и будет заниматься, потому что террор против гражданского населения – это общая концепция доктрины ведения любых военных операций еще со времен Советского Союза. То есть россияне не только наступают и воюют с армией другого государства, но и воюют с населением. Эта доктрина была разработана еще во времена СССР и постоянно использовалась. Например, Афганская война: гражданского населения в Афганистане было убито в десятки раз больше, чем моджахедов. Другие примеры – Чечня и Грузия. С чего началась пятидневная война в Грузии? С убийства гражданских, то есть запугивания. Если бы война в Грузии затянулась, мы бы увидели гораздо больше военных преступлений. Потому этой доктрины россияне всегда будут придерживаться.

danylo_kruk: Как вы оцениваете состояние российской армии, с чем у нее очевидные проблемы? Про ослов, верблюдов и "Жигули" на поле боя мы уже слышали, а что дальше, будут воевать копьями, луком и стрелами?

Александр Коваленко: Безусловно, так они воевать не будут. Состояние российской армии худшее, она еще никогда не была в таком упадке. Состояние армии РФ 2022, 2023, 2024 годов даже нельзя сравнивать с ее состоянием в 2025-м.

Если анализировать по категориям, то сейчас у России худшая ситуация с противовоздушной обороной – ее становится все меньше и меньше. По этой категории российская армия ежемесячно уходит в минус, и Россия не может ее полноценно компенсировать.

Также у России серьезные проблемы со спецтехникой, а это эвакуация, бронированные ремонтно-эвакуационные машины и так далее. Также большие проблемы у России с реактивными системами залпового огня – с РСЗО просто катастрофическая и критическая ситуация, их не хватает. Далее – острый дефицит боевой бронированной техники, а это основные боевые танки и боевые бронированные машины.

Кроме того, проблемы есть, но пока они не критического характера, со ствольной артиллерией. И россиянам критически не хватает специализированного бронированного автомобильного транспорта, то есть бронеавтомобилей – не боевых бронированных автомобилей для боевых действий, а, например, таких автомобилей для полицейских миссий. В начале полномасштабного вторжения в Украину мы видели, как россияне ехали на "Тиграх", "Рысях", использовали Тайфун-К, Тайфун-У и тому подобное. Сейчас всего этого вообще нет, сейчас это очень редкие, даже эксклюзивные авто. Вместо них россияне используют "уазики", "Жигули" и тому подобное.

Но, подчеркиваю, самые большие проблемы у России со средствами противовоздушной обороны, со спецтехникой и реактивными системами залпового огня, а также с бронированными автомобилями. Серьезные проблемы у российской армии были, есть и будут. Как-то их решить в России не смогут, потому что ее военно-промышленный комплекс не способен полноценно, в плюс компенсировать ежемесячно те потери, которые россияне несут в зоне боевых действий в Украине.

У российской армии колоссальные проблемы с некоторыми видами техники и вооружения, в частности, бронемашинами, отметил Коваленко / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay.com

fargo: Как и чем будет воевать Россия во втором полугодии 2025-го, если прекращения огня не произойдет, и она не получит необходимой передышки?

Александр Коваленко: Боевые действия будут происходить исключительно пехотной компонентой. В принципе, это было ожидаемо. В конце 2024 года я писал, что Россия будет воевать исключительно пехотой. И мы должны к этому готовиться и делать акцент на средства по уничтожению пехоты – как в обороне, то есть образование гипертрофированных противопехотных заграждений на основных и вероятных направлениях продвижения российских войск, так и переход на средства поражения, которые будут наносить больше вреда пехоте врага: батальонной артиллерии, компактным реактивным системам залпового огня, кассетным боевым частям, большому количеству осколочных элементов в средствах поражения, например, FPV-дронам. И, конечно, нужны противопехотные заграждения в обороне, даже колючая проволока, которая работает идеально.

Для меня непонятно, почему на четвертый год полномасштабной войны с Россией Украина до сих пор выполняет Оттавскую конвенцию по противопехотным минам. Мы ограничены в возможностях использования противопехотных мин. Несмотря на то, что Польше некуда спешить, она уже ставит вопрос о выходе из Оттавской конвенции. Так же – страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Зато Украина на законодательном уровне даже не поднимала этот вопрос, а она является подписантом и ратификатором Оттавской конвенции. Лично я не понимаю, почему мы этого не делаем.

Марк: Что может обрушить российский фронт? И заметны ли сейчас предпосылки для того, что это произойдет в 2025 году?

Александр Коваленко: Это вполне возможно уже в этом году. Если мы будем получать достаточную помощь от наших партнеров. Именно это условие может стать основным катализатором. Уже сейчас мы можем проводить системные контратаки, и они происходят по многим направлениям. Это результат истощения российских оккупантов в течение 2024 года. В 2024 году мы так не контратаковали в зоне боевых действий в Украине, как делаем это сейчас.

Все это подтверждает, что россияне истощены и не могут себе позволить больших наступлений, а в определенный момент они не смогут себе позволить вести оборонительные действия.

Но все это будет зависеть от обеспечения нашими партнерами, поэтому помощь от США важна. Без американской помощи мы сможем справиться, без США мы можем держать оборону и иногда контратаковать. Но когда мы говорим о нашем контрнаступлении, то нам нужна помощь США. Только при поддержке Штатов мы можем в 2025 году начать контрнаступательные действия, это правда. Но пока еще рано об этом говорить.

Российский фронт может обрушиться уже в этом году, считает эксперт / Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

zorro: Как вы относитесь к идее урезанного перемирия – энергетического? Ведь наши удары по российской нефтепереработке являются болезненными и чувствительными для врага – теперь этот рычаг нашего давления на Россию мы можем потерять. Как долго энергетическое перемирие может держаться, если действительно начнется?

Александр Коваленко: Сейчас уже почти конец марта – какой смысл России бить по энергетике? Интереснее всего наносить удары по энергетике зимой, чтобы создать соответствующие проблемы украинскому населению. Именно в зимний сезон Россия начинает такие удары.

А сейчас россияне просто могут начать бить по другой инфраструктуре, например, по инфраструктуре водоснабжения, ведь приближается лето, и оно в 2025 году будет очень жарким. Также Россия может просто бить по портовой инфраструктуре, восстановить зерновой террор (мы помним, как в 2023 году это постоянно происходило, как были постоянные удары по портам Измаил, Рени, Одесса). Дальше – банально может быть террор против гражданского населения, элементарные удары по многоэтажкам просто каждую ночь. При этом мы будем ограничены.

Сейчас поднимаются вопросы, в реализации которых я не вижу никакой перспективы. Более того, в Саудовской Аравии обсуждалось прекращение огня в Черном море, но, извините, с какой стати? Ведь сейчас в Черном море доминирует Украина. Это мы заставили российский флот уйти на дно Черного моря и превратиться во флотилию. Это мы заставили остатки российского флота бежать из Севастополя в Новороссийск, и они там сейчас шкерятся по своим будкам.

Недавно ГУР МО Украины провело блестящую и очень эффективную операцию, когда морские дроны подошли к временно оккупированному полуострову Крым и запустили дроны по российским средствам ПВО. Тогда было уничтожено и повреждено большое количество российских ЗРК и РЛС.

А в случае морского перемирия мы не сможем ничего подобного делать, мы не сможем уничтожать российские военные корабли, бить по российской системе ПВО и военным объектам. Так какой смысл? Защита зернового коридора? Он сейчас защищен, как никогда, и защищен он нашими морскими дронами, которые ежедневно охотятся за российскими военными кораблями и российской авиацией в воздушном пространстве над Черным морем.

Так какое перемирие в Черном море? Кому оно будет выгодно? России – да, нам – вообще не выгодно. То же самое и с ударами по энергетике: нам сейчас это вообще невыгодно.

Я думаю, что эти вопросы поднимаются для того, чтобы посмотреть, как на это отреагирует Россия, и сорвет ли она эти договоренности. Но никакой практической пользы для Украины от этих идей я вообще не вижу. Удары по Украине были и не прекратятся, пока не закончится война. Но потери инструментов и рычагов давления на Россию, как по мне, нельзя допустить. Это невыгодно Украине вообще.

Главред: Есть ли у Украины опция не согласиться на энергетическое и морское перемирие?

Александр Коваленко: Да, есть. Вообще, мы можем заявить, что позиция США однобокая, мы не удовлетворены тем, как работает американская делегация, поэтому отказываемся от США в качестве посредника. Но при этом мы должны быть готовы к достаточно острой психически-нервной реакции Дональда Трампа, ну и пусть. Я уже отмечал, что без США мы можем держать оборону, и с каждым днем наш потенциал растет, потому что развивается наш ВПК, нам начинает все больше помогать Европа, по крайней мере больше, чем в 2022-2024 годах, а Россия только слабеет.

Энергетическое перемирие на руку России, а Украине не принесет никакой пользы, считает Коваленко / Коллаж: Главред

Также замечу, что за неделю, когда мы не получали разведданные от США, мы смогли диверсифицировать источники таких данных и начали получать их от других наших партнеров. Когда начались разговоры о том, что мы можем остаться без Starlink, мы вспомнили, что было до Starlink, и какой военной связью пользовались в Украине на протяжении десятков лет, а, кроме того, выяснили, что есть альтернативы Starlink в других странах, например, в Швеции. Поэтому не все так плохо. А вот для США это был бы позор.

Поэтому мы пока имитируем дипломатическую работу и ждем момента, когда Трамп, не разочаровываясь в нашей позиции, разочаруется в Путине. И вот тогда начнется очень интересная игра.

smilik: Если заработает энергетическое перемирие, и Украина не сможет бить по российской энергетике, возможно, наконец-то придет время для Крымского моста?

Александр Коваленко: Для удара по Крымскому мосту нужны не дроны, которые мы используем для уничтожения тех или иных объектов на территории Крыма и РФ, а реальное ракетное оружие с боевыми частями бетонобойного типа. Например, такие образцы есть среди ATACMS, но мы их не получали, есть такие образцы Taurus, и мы их тоже не получали. Я не знаю, разрабатываются ли такие боевые части для украинской ракеты ПКР Р-360 "Нептун", не много известно о новом типе этих ракет. Но для уничтожения Крымского моста нужно большое количество крылатых или баллистических ракет со специфической боевой частью, которой является именно бетонобойная.

Дронами мы можем покошмарить Крымский мост. Но какой эффект? Гораздо эффективнее не кошмарить Крымский мост, не имея никакого коэффициента полезного действия, а бить по российским НПЗ, которые будут гореть несколько дней или даже недель подряд, что морально-психологически будет влиять на россиян, радовать нас, а, кроме того, будет иметь еще и практический эффект. Когда НПЗ или нефтебаза выводится из строя и не работает некоторое время, это создает проблемы для врага с горюче-смазочными материалами. С ударами по цистернам тоже очень интересный момент, ведь топливо, которое хранится в резервуарах, даже если оно не воспламеняется в результате удара, а просто находится рядом с эпицентром возгорания, становится некондиционным, и его невозможно использовать. Так что от таких ударов есть практический и достаточно серьезный эффект.

А Крымский мост ждет ракет. Именно ракет.

Крымский мост ждет ракет, а дронами Украина его может только покошмарить, отметил Коваленко / Колаж: Главред, фото: УНИАН, соцсети

Главред: Как, по вашему мнению, будет действовать Трамп в отношении России и Украины, когда увидит, что его планы по прекращению огня в течение ближайшего месяца-двух не реализуются? Насколько велика угроза, что только нашу страну он будет склонять к дальнейшим уступкам, не трогая Россию?

Александр Коваленко: Как я отмечал, Трамп – человек-казино. Максимально негативный вариант для Украины предусматривает прекращение поставок оружия и любой помощи. Безусловно, будет трудно, но... Постепенно мы начинаем производить оружия больше, чем наши партнеры, но при этом мы нуждаемся в гораздо большем. Но если взамен за помощь от США нам нужно будет отказаться от собственных территорий и согласиться на ультиматумы России, как это будет выглядеть в историческом контексте? Как это будет выглядеть, помня о тех, кто отдал свою жизнь и здоровье ради того, чтобы Украина вернулась к своим границам? Нельзя предавать эту память, а также нужно помнить об историческом контексте.

Более того, на Украине сейчас лежит ответственность остановить третью мировую войну. Остановить – не тем, что мы поднимем лапки вверх и согласимся на все ультиматумы. Нет, как раз наоборот. Остановить – отказываясь выполнять ультиматумы агрессора и не соглашаясь на договоренности, которые вдохновят другие тоталитарные режимы и диктатуры действовать так, как Россия.

Ведь другие авторитарные режимы тогда поймут, что можно захватывать другие страны и им за это ничего не будет, с ними будут договариваться. "Мировой полицейский" уже все, на пенсии. Мы сейчас говорим даже не о Северной Корее или Иране, а значительно шире. Так могут начать действовать такие страны как Китай. Если Китай увидит, что России позволили захватить часть Украины, и никто не возражал – немного поболтали и забыли, он может начать действовать так же в отношении Филиппин, Вьетнама и вообще всего региона, который китайцы считают исторически своим. Китай вполне может начать действовать более активно в этом регионе. И США будут вынуждены вмешиваться, но не будут, потому что президент – Дональд Трамп, и его это не интересует. Или, возможно, тогда Трампа это заинтересует, ведь посмотрите, как активно он начал применять силу в Йемене. И это человек, который говорил, что при нем закончатся все войны! Йеменские хуситы уже это чувствуют: где миротворческий дух и переговоры? Почему американцы не встречаются в Саудовской Аравии с йеменскими хуситами и не договариваются о мире во всем мире?

Точно так же это может касаться и других стран, например, Турции. К нам Турция вроде дружественная, но на Ближнем Востоке она недружественна ко многим странам. Также может произойти кое-что интересное в вообще неожиданном регионе, например, в Армении, Ираке, не говоря уже о Сирии, где установлен полный контроль Турцией. То есть все это может подтолкнуть к подобным решениям страны, у которых есть недоимперские амбиции, как у Путина.

Поэтому на Украине лежит большая ответственность. Нас подталкивают к тому, что приведет к общемировому коллапсу. Но мы должны отстаивать собственную позицию и не обращать внимания на то, что говорят Трамп, Уиткофф, Уолтц и другие представители американской администрации. Мы должны действовать так, как правильно для нас.

Георгий_59: К чему, по-вашему, сводятся интересы Трампа в отношении Украины и этой войны, к чему - интересы США как государства в отношении Украины? Соответственно, хотелось бы понимать, каких сюрпризов - приятных и наоборот - нам ждать от Трампа? Какими могут быть последствия для США, если вдруг из-за Трампа Украина проиграет?

Александр Коваленко: Украина из-за Трампа не проиграет, я все-таки оптимист в этом вопросе и верю в нашу победу.

В первую очередь Трампа интересует экономическая война с Китаем. Это для него цель номер один. Украина в этом контексте второстепенна. Но война в Украине у всех на слуху, и это отвлекает внимание. Так что этот вопрос надо решать. Дональд Трамп хотел его решить очень быстро, но ему это не удается и не удастся.

Кроме того, есть соглашение о редкоземельных металлах. Если говорить о контексте экономической войны США с Китаем, то Китай является основным поставщиком редкоземельных металлов большинству американских высокотехнологичных предприятий. В случае начала экономической войны с Китаем США останутся без этого ресурса, предприятия останавливаются. Поэтому Штатам необходима диверсификация. И Украина – это единственная страна, которая пошла на сделку такого плана, которая может в перспективе помочь Штатам в этом.

Поэтому, с одной стороны, Украина для Трампа не очень важна, он на нее не так обращает внимание, как на будущую эпическую историческую экономическую войну с Китаем, но с другой – без Украины он никак не может: без наших редкоземельных металлов он просто проиграет экономическую войну Китаю. Так что Трамп в патовой ситуации, и мы можем даже шантажировать его этим.

Соглашением о редкоземельных металлах мы купили Трампа, и это было сделано правильно. Второй шаг здесь – это банальный шантаж: не хочешь – не надо, начинай так войну с Пекином. Мы пока решаем проблему с оккупантами – обнуляем их, а Штаты пусть выясняют отношения с Китаем, и посмотрим, как этот процесс пойдет. А мы очень быстро увидим упадок высокотехнологичных предприятий США. И тогда камни посыплются именно на голову Трампа, а также это станет большим минусом для Республиканской партии.

Трамп в патовой ситуации, и без Украины проиграет экономическую войну Китаю, считает Александр Коваленко / Скриншот

Анна (Киев): Если произойдет заморозка войны по нынешней линии разграничения, то что будет дальше? Война неизбежно вспыхнет снова? Будет ли она тогда более кровавой и страшной?

Александр Коваленко: Да, в таком случае война начнется снова и будет более кровавой и масштабной. Потому что Россия получит возможность накопить ресурсы. Да, Украина тоже не будет сидеть, сложа руки, но у нас все равно не будет возможности накопить столько же или больше сил, чем Россия. Мы говорим как о восстановлении механизированной компоненты и техники военно-промышленным комплексом РФ, так и человеческого ресурса. Ведь мобилизация в России будет продолжаться. При этом у нас по поводу мобилизации постоянно ведутся какие-то дискуссии.

В России будут просто банально мобилизовывать 30-40 тысяч личного состава. Это позволит России за год накопить 500-600 тысяч человек, кроме того, что у нее уже есть. И тогда за год "перемирия" у России будет 1 млн 200 тысяч человек личного состава сухопутных войск. Сможем ли мы что-то противопоставить такому нашествию? Ведь тогда Россия будет не просто воевать пехотой и устраивать "мясные штурмы", а будет использовать "мясное нашествие", огромные волны таких нашествий.

Кроме того, это создаст угрозу третьей мировой войны, и эта угроза будет исходить не только от России, которая может осуществить операцию против Польши, стран Балтии или Финляндии. Такая угроза может исходить от других стран-союзниц России: Ирана, Северной Кореи и так далее. Сейчас весь мир наблюдает, как решается вопрос со страной-агрессором и страной-террористом, захватившей территории другой страны, нарушившей международное законодательство и разрушившей фундамент Вестфальской системы международных отношений. Столетия просто разрушены действиями Российской Федерации. Диктатуры и тоталитарные режимы наблюдают за этим, мотивируются и вдохновляются этим примером. И они могут начать действовать так же.

В случае перемирия война возобновится, и Россия будет воевать уже не "мясными штурмами", а "мясными нашествиями", отметил Коваленко / Фото: ua.depositphotos.com

Ник: Уиткофф заявлял, что предоставление Украине гарантий, согласно 5 ст. Устава НАТО, без вступления в Альянс является открытым вопросом. Насколько вероятно, что такие гарантии действительно будут предоставлены? Ведь то, о чем говорится в 5 ст., это, по сути, ключевое, чего Украина бы хотела от НАТО, а также ключевое, из-за чего взбесится Россия, и все мирные потуги Трампа провалятся.

Александр Коваленко: Еще не факт, что это будет работать. На уровне дискуссии мы можем обсуждать этот вопрос. Но когда есть договоренности, но нет документа, который может что-то гарантировать, это не будет работать.

Недавно у меня было интервью с датскими журналистами, и мы в том числе говорили о Гренландии. Это самый яркий пример. Представим себе, что через месяц вблизи берегов Гренландии появляется американский экспедиционный корпус, целью которого будет образование плацдарма на территории Гренландии. Как будут действовать Дания и НАТО, когда страна Альянса фактически нападает на страну НАТО? У них дилемма, и они не понимают, что делать.

У меня вообще нет уверенности в НАТО и в том, нужен ли нам этот Альянс. Украина сейчас нужна НАТО больше, чем НАТО нам. Дает ли НАТО какие-то гарантии безопасности странам, которые являются членам Альянса? Да, дает. Согласно 5 ст. Устава НАТО, страны-члены начнут советоваться, кто чем может помогать, это первый этап: кто-то скажет, что предоставит танки, кто-то – что предоставит подразделения, Венгрия скажет, что "это не наша война", Словакия скажет то же самое. Все это продлится неделю. И за это время Эстония уже будет полностью оккупирована Россией, уже будет стоять вопрос Литвы, Латвии, а, может, и Польши. Вот как действует 5 статья.

А мы говорим о действии 5 статьи для страны, которая не является членом НАТО. По моему мнению, это не будет работать вообще. Ведь само по себе НАТО уже не работает, а здесь еще и специфические уникальные условия. Еще один Будапештский меморандум? Нет, я в это не верю.

Вопрос: Насколько продолжение войны зависит от пребывания Путина у власти или среди живых?

Александр Коваленко: Если представить, что завтра Путина не станет, все равно быстро все не решится. Потому что люди из его пула, которые будут оставаться в руководстве, хоть и начнут грызться за кресло Путина, не смогут сразу включить заднюю. Российское общество для этого не подготовлено. И также будет внутренняя конфронтация в российских силовых структурах.

Поэтому без Путина этот процесс сдвинется с мертвой точки, но быстро он не пойдет.

gf_43: Распад России – реальность или фантастика?

Александр Коваленко: Я никогда не верил в распад России и не вижу такой перспективы. Но то, что Российская Федерация может превратиться в "Российскую Феодализацию", это факт. То есть будут феодальные наделы в каждой области, в каждом округе, в каждой республике будет свой местный олигарх, пахан. Будет феодальное устройство, никакой децентрализации. Когда Путин пришел к власти, в России начался процесс централизации власти, и сейчас он достиг своего пика. В будущем будет наоборот – децентрализация на уровне феодальных наделов, то есть "Российская Феодализация".

Российской Федерации, по мнению Коваленко, грозит не распад, а превращение в "Российскую Феодализацию" / Фото: kremlin.ru

Dim-dim: Заметен ли сейчас "свет в конце тоннеля"? Когда, через сколько лет может закончиться война, не приостановиться, а именно завершиться?

Александр Коваленко: В 2025 году война не закончится, она будет продолжаться и в 2026-м. Но с учетом того, какой потенциал сегодня имеет российская армия, какие перспективы развития она имеет, а также какие перспективы развития у Украины в этом вопросе, шансов у России все меньше и меньше. Если это можно воспринимать в качестве "света в конце тоннеля", то да, он есть. Именно поэтому я не депрессирую из-за тех событий, которые происходят сейчас в мире, в геополитике. У Украины есть все шансы победить, причем победить так, как мы понимаем победу, а не так, как нам пытаются навязать враги или наши псевдодрузья.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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