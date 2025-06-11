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"Худший сценарий": чем обернется для Украины возвращение в орбиту влияния РФ

Юрий Берендий
11 июня 2025, 16:52
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Если произойдет худший сценарий и Украина снова вернется в орбиту России, то перспективы развития для украинцев будут неутешительными, отметил Новак.
'Худший сценарий': чем обернется для Украины возвращение в орбиту влияния РФ
Чем обернется для Украины возвращение в орбиту влияния РФ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatelivemap

О чем сказал Новак:

  • Россия в случае возвращения Украины под ее влияние не смогла бы улучшить уровень жизни людей
  • Возможности Москвы в обеспечении благополучия граждан можно сравнить с периодом СССР
  • Россия движется к военно-политическому поражению в войне

Сможет ли истощенная войной Москва превратить Украину в "витрину империи", или будет тянуть ее вместе с собой в бедность и разруху. Об этом во время чата на Главреде рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, комментируя худший сценарий для Украины по итогам войны - возвращение в орбиту Кремля.

По словам Новака, стоит посмотреть, во что Россия превратила Крым, который обещала сделать "витриной". На самом деле ситуация там критическая - дефицит продуктов, воды, энергоресурсов, заброшенная инфраструктура и низкий уровень жизни.

"Поэтому легко представить, какой "конфеткой" была бы Украина под влиянием Москвы, если она ничего не может сделать с Крымом, "возвращением" которого россияне так гордятся", - указывает он.

Экономист подчеркивает, что возможности Москвы в обеспечении достойной жизни своим гражданам мы уже видели в советские времена, когда все были "равными", но в условиях бедности. Автомобиль считался роскошью, а холодильник - частичной роскошью. И даже сейчас, в современной России, треть жилых домов не имеет подключения к газу, хотя страна - один из крупнейших газодобытчиков. Во многих регионах до сих пор нет элементарных удобств, таких как туалеты в домах.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак рассказал, сколько лет российская экономика позволит Путину воевать, а также что будет с ценами на продукты и тарифами в Украине до конца 2025 года:

"Впрочем, я уверен, что Украина больше никогда не будет в орбите России. Причина одна: Украина есть и будет, а Российской Федерации скоро не будет в том виде, в котором она существует сейчас", - добавил он.

Новак также отметил, что нет необходимости быть пророком, чтобы увидеть общую тенденцию, что Россия движется к военно-политическому поражению. В результате этого отдельные национальные республики, прежде всего Чечня, Дагестан, Ингушетия, Татарстан - могут не захотеть дальше разделять с Москвой это поражение и будут стремиться выйти из состава федерации.

"В общем, Украина больше никогда не будет в орбите Российской Федерации, потому что не будет самой РФ", - резюмировал он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, между Украиной и государством-агрессором Россией периодически происходили конфиденциальные контакты, в организации которых принимала участие Индия. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой последний разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав его "хорошим". Соответствующее заявление он сделал во время подкаста Pod Force One.

Тем временем Служба безопасности Украины обнародовала новое видео о ходе спецоперации "Паутина", в рамках которой был уничтожен 41 российский военный самолет на четырех аэродромах. Как отмечает пресс-служба СБУ, эта операция стала ответом на массированные ракетные удары РФ по украинским городам, больницам и объектам энергетики.

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Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году был избран проректором Европейского университета.

29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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