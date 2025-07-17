Половина погибла, другие дезертиры: ВСУ уничтожают армию РФ под Покровском

Среди тех, кто пошел в СЗЧ, есть немало бывших заключенных.

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Стало известно, сколько оккупантов уходят в СЗЧ возле Покровска / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/hochu_zhyt

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Тысячи военных РФ погибли или ушли в СВЧ на Покровском направлении

Среди дезертиров немало заключенных, которые решили сбежать с фронта на волю

Неравнодушные россияне передали проекту "Хочу жить" документы, которые раскрывают правду о масштабах потерь войск страны-агрессора России на Покровском направлении.

Как говорится в сообщении в Telegram, в документах содержалась информация о реализации социальных гарантий членам семей погибших и пропавших без вести военнослужащих 41-й общевойсковой армии, а также информация о возбуждении уголовных дел в отношении неразысканных СЗЧ, по состоянию на 1 июня текущего года.

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"Основу армии составляют 35-я, 74-я, 55-я и 137-я мотострелковые бригады, комплектуемые в Кемеровской, Тюменской, Новосибирской, Свердловской областях, Хакасии, Алтайском крае и Тыве. Все подразделения гибнут или продолжают гибнуть в районе города Покровска. Больше всего потерь понесла 74-я бригада из Кемеровской области - 2479 погибших и 2732 пропавших без вести. Еще 2789 человек находятся в розыске как СЗЧ", - свидетельствуют данные документов.

Покровск / Инфографика: Главред

Примерно такая же ситуация в 35-й бригаде из Алтайского края - 1 975 погибших, 3 163 пропавших без вести и 2 229 сбежавших в СЗЧ.

Интересная ситуация и с 55-й бригадой из Тывы, которая в 2016 году насчитывала лишь 1600 штатных военнослужащих, а по состоянию на 1 июня 2025 года потеряла 1430 человек убитыми и 1467 пропавшими без вести.

"Примечательна статистика по СЗЧ. Только за 31 мая дезертировали 42 человека, а за неделю - 175 военнослужащих, что практически соответствует численности полбатальона. Из всех дезертиров 28% - это контрактники рот "V", завербованные в тюрьмах... Свободолюбивые российские зэки пользуются возможностью избежать наказания и выйти на свободу, после чего предпочитают дезертировать", - отметили представители "Хочу жить".

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские защитники имеют тактическое продвижение вблизи Покровска. Согласно геолокационным снимкам, ВСУ продвинулись на юг от Удачного.

Ранее также сообщалось, что оккупационные войска страны-агрессора России перебрасывают дополнительные резервы и средства на Покровское направление, чтобы замкнуть полуокружение двух городов, которые оказались под серьезной угрозой - Покровска и Мирнограда.

Накануне в ОСУВ "Хортица" предупреждали, что армия страны-агрессора России пытается прорвать украинскую оборону на Покровском направлении. Оккупанты хотят изолировать город.

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Об источнике: Хочу жить Хочу жить (укр. Хочу жить) - государственный проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который призван помочь военнослужащим РФ (которые не хотят участвовать в войне, развязанной РФ против Украины) безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам и сохранить свою жизнь. Проект гарантирует (в случае сдачи в плен) содержание военнослужащих согласно нормам Женевских конвенций. Кроме того, таким военнослужащим также гарантируется, что после добровольной сдачи в плен они не будут обменены и не будут возвращены в РФ, если не пожелают этого сами, пишет Википедия.

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