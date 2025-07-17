Решение должен принять не Трамп: эксперт объяснил, кто может остановить Россию

То, насколько ослабнет Россия для прекращения агрессии против Украины, зависит в первую очередь не от США.

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Как союзники Украины могут помочь остановить Россию / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Что сказал Загородний:

Остановить Россию могут только удары по ключевым для нее объектам

Именно Европа, а не Трамп, должна принимать соответствующие решения

Агрессию России можно прекратить за счет резких шагов, ведь Кремль понимает только язык принуждения. В интервью Главреду политический эксперт Тарас Загородний рассказал на что должны решиться союзники Украины.

По его словам, серьезными ударами по РФ стали бы подрывы танкеров или терминалах в Мурманске, которые качают сжиженный газ, в том числе и в Европе.

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"Здесь надо смотреть на корень. Американцы европейцев всегда спрашивают: как так получается, что вы постоянно нуждаетесь в помощи, но при этом покупаете у России нефть и газ? Объем импорта из России в США составляет всего 30 миллиардов долларов, а товарооборот между Европой и РФ - 60 миллиардов евро, из которых 20 миллиардов - нефть и газ. А еще европейцы закупают у России аграрную и другую продукцию. И Штаты вполне резонно спрашивают у Европы, почему она не покупает американскую нефть и газ. Ведь этот вопрос возникал еще во время первой президентской каденции Трампа", - пояснил эксперт.

Поэтому именно Европа должна вводить мощные санкции против России. Именно европейское сообщество должно принять ключевое решение, а не Трамп. В частности, по словам Загороднего западные партнеры могут втрое увеличить помощь Украине.

"Американцы хотят, чтобы европейцы начали шевелиться, а дальше уже будут действия по ситуации", - добавил он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Санкции ЕС против России - последние новости

Напомним, в начале июля глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Европейский союз разрабатывает новый, самый жесткий с начала полномасштабной войны санкционный пакет против России.

Ранее Европейский союз рассматривал возможность пересмотра механизма ограничения цен на российскую нефть. В рамках подготовки 18-го пакета санкций предлагается ввести плавающий потолок цен, который будет на 15% ниже рыночной стоимости и будет обновляться ежеквартально.

Накануне, как писал Главред, экономист предупредил, что хотя США и Европейский Союз обсуждают усиление санкционного давления на страну-агрессора Россию с целью принуждения ее к миру, однако любые новые санкционные пакеты вряд ли могут существенно ослабить экономику РФ.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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