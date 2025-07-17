В России началась масштабная волна арестов, Кремль начал зачистку - что произошло

Несмотря на волну арестов в РФ, которая задела даже чиновников, россияне не выйдут на массовые протесты против Кремля ни при каких условиях, указывает Тука.

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Выйдут ли россияне на масштабные протесты / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Тука:

В России началась невиданная ранее волна арестов

Россияне не выйдут на протесты против Кремля ни при каких условиях

Уже несколько месяцев в России продолжается просто невиданная по своим масштабам волна арестов чиновников, которые годами обворовывали страну. Однако, даже масштабы хищений не смогут вывести россиян на протесты против власти в Кремле. Об этом в комментарии Главреду рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Тука отметил, что в течение последних трех месяцев в России наблюдается беспрецедентная волна арестов, начиная от заместителей Шойгу, которые уже получили по 13 лет тюрьмы, и представителей структуры Золотова, до руководителей госкорпорации Ростех.

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По его словам, в Кремле наконец поняли, что в условиях масштабной коррупции победить даже Украину Путину не удастся. Именно поэтому он начал наказывать своих "эффективных менеджеров", которые годами разворовывали государство.

В то же время Тука скептически высказался о нарративах о возможном восстании "великого русского народа", которые годами продвигали так называемые "хорошие русские". По его мнению, это не более чем выдумка.

"Причем даже если будет использован "последний аргумент королей", то есть цена на водку повысится в сто раз, россияне не выйдут на протест и... просто будут гнать брагу. А изменения в финансово-экономической ситуации особо не возмутят эту публику, ведь она годами живет без канализации и водопровода. Поэтому сценарий, предусматривающий протест россиян, невозможен", - резюмировал он.

Возможны ли протесты в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России растет недовольство населения действиями властей, однако люди боятся открыто протестовать из-за жестких репрессий, масштабы преследований напоминают сталинские времена. Об этом заявил российский экономист Владимир Милов, отметив, что граждан запугивают длительными тюремными сроками.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что в РФ иначе относятся к людям, которые участвуют в войне за деньги, поэтому прежние выступления солдатских матерей и единичные антивоенные инициативы сошли на нет.

В то же время в Службе внешней разведки Украины сообщают, что в некоторых регионах России наблюдается рост недовольства среди работников предприятий, которые начинают бастовать.

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О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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