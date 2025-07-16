Что делает Кит Келлог во время тревог в Киеве: СМИ раскрыли, ходит ли он в укрытие

О чем говорится в материале:
- Как реагирует Кит Келлог на воздушную тревогу
- Ходит ли спецпредставитель Трампа в укрытие во время тревог
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины Кит Келлог, который находится с официальным визитом в Украине каждый раз реагирует на сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники в Силах обороны Украины.
По данным источников, спецпредставитель президента США Кит Келлог каждый раз после объявления сигнала воздушной тревоги уходит в укрытие.
"Такой алгоритм прописан в протоколе безопасности, представитель американского президента его придерживается", - сообщили военнослужащие.
В этом контексте журналисты отмечают, что, например, только вчера в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу, в том числе и в рабочее время. Дважды она была вызвана угрозой запуска российских ракет типа "Кинжал".
Визит Кэллога в Украину - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июля в Украину с официальным визитом прибыл специальный представитель президента США Кит Кэллог.
В Киеве он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, которую глава государства охарактеризовал как результативную.
Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, во время визита Кэллог также заслушал доклады главы ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Основной темой обсуждения было достижение справедливого и устойчивого мира.
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О персоне: Кит Келлог
Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.
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