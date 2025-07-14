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Спецпосланник Трампа встретился с Умеровым, Будановым и Сырским: о чем говорили

Руслана Заклинская
14 июля 2025, 19:31
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Встреча посвящена достижению устойчивого и справедливого мира в Украине.
Спецпосланник Трампа встретился с Умеровым, Будановым и Сырским: о чем говорили
Буданов и Сырский доложили американскому спецпосланнику / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины

Главред:

  • Кэллог заслушал доклады Буданова и Сырского
  • Умеров обсудил с Келлогом достижение устойчивого и справедливого мира
  • Также речь шла о развитии ОПК и совместных проектах

В понедельник, 14 июля, спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заслушал доклады от руководителя ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Разговор касался достижения устойчивого и справедливого мира. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, встреча с Китом Келлогом прошла в формате предметного и откровенного разговора, посвященного путям достижения справедливого и устойчивого мира в Украине. Умеров поблагодарил США за мощную оборонную поддержку, которая ежедневно спасает жизни украинцев и приближает победу над агрессором.

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Первый заместитель министра обороны Сергей Боев отметил, что Украина готова к длительному прекращению огня, однако оно не должно ставить под угрозу государственную безопасность. Поэтому основной акцент делается на усилении боеспособности армии и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Во время встречи стороны обсудили развитие совместных проектов в сфере вооружения, в частности:

  • локализацию производства систем противовоздушной обороны в Украине и Европе,
  • создание новых оборонных инициатив,
  • использование замороженных российских активов.

Умеров подчеркнул, что некоторые программы уже реализуются, а другие - находятся на этапе запуска. Они должны не только усилить обороноспособность Украины, но и укрепить коллективную безопасность союзников.

"Имеем уникальный боевой опыт - особенно в сфере БпЛА - и готовы им делиться. Часть масштабных совместных инициатив можно реализовывать с участием европейских партнеров или за счет замороженных российских активов", - отметил Умеров.

Во время встречи также поднимали тему санкций, в частности против российского энергетического сектора, который остается главным источником финансирования войны. Глава Минобороны отметил необходимость последовательного и системного давления, которое должно ограничить способность РФ вести агрессивную политику.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Брифинг от военных и разведки

Отдельно для американской делегации был проведен брифинг с участием начальника ГУР Кирилла Буданова, главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова и представителей разведывательных органов.

"Проинформировали об оперативной ситуации, оценке планов противника и подготовке России к войне более широкого масштаба - не только против Украины, но и против НАТО", - рассказал Умеров.

Также было показано, как Украина реагирует на агрессию России. Главком ВСУ Сырский озвучил первоочередные потребности Вооруженных сил Украины в вооружении и технике, необходимой для сдерживания оккупантов.

Визит Келлога в Украину - новости по теме

Напомним, 11 июля стало известно, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог приедет в Киев и пробудет в Украине целую неделю. Визит подтвердили и в украинском МИД.

В понедельник, 14 июля, Келлога на железнодорожном вокзале встретил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Президент Зеленский заявил, что Келлог встретится с руководством СБУ и разведки, а также получит полную информацию о ситуации на фронте.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что одна из стран готовится передать Украине 17 систем Patriot, часть из которых может прибыть уже через несколько дней. Также Трамп подчеркнул, что Путин показывает готовность к миру лишь на словах, а на самом деле продолжает ракетные удары по Киеву.

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О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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