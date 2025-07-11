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Спецпосланник Трампа Кит Келлог приедет в Украину на целую неделю - что известно

Руслана Заклинская
11 июля 2025, 16:33
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В МИД подтвердили визит спецпредставителя Трампа в Киев.
Спецпосланник Трампа Кит Келлог приедет в Украину на целую неделю - что известно
Спецпредставитель Трампа приедет в Киев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

  • Спецпредставитель Трампа Кит Келлог прибудет в Украину
  • Он посетит Киев 14 июля
  • Келлог будет находиться в Украине неделю

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог посетит Киев 14 июля. Его визит продлится целую неделю. Об этом он лично сообщил журналистке Новости.Live во время Конференции по вопросам восстановления Украины.

"Мы будем в Киеве в понедельник. Так что мы там будем целую неделю", - сказал Келлог.

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Информацию о запланированном визите подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга отметил, что Киев ожидает Келлога и уже готовит ряд официальных встреч.

"И будем рады его принять в Киеве и иметь с ним ряд встреч", - отметил Тихий, передает УНИАН.

По словам спикера, на следующей неделе запланировано больше двусторонних контактов между Украиной и Соединенными Штатами на разных уровнях.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Визиты и завления Кита Келлога - новости по теме

Напомним, в июне спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог посетил Беларусь для встречи с Александром Лукашенко. По данным Reuters, Келлог считал этот визит возможным шагом к мирным переговорам относительно войны РФ против Украины.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что освобождение белорусской оппозиции после визита Кита Келлога в Минск было задумано как пиар-ход Дональда Трампа. Целью было показать, что Трамп достиг того, чего не смог сделать Джо Байден.

Как сообщал Главред, недавно Келлог назвал заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о якобы затягивании мирных переговоров со стороны Украины и США - "орвеловским". Он подчеркнул, что обвинения России безосновательны, а Дональд Трамп последовательно выступает за прекращение войны.

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О персоне: Кит Кэллог

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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