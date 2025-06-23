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Зачем спецпредставитель Трампа ездил к Лукашенко: раскрыты детали

Марина Фурман
23 июня 2025, 20:40
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Работу американской и белорусской команд Келлог назвал "прекрасной".
Кэллоуг, Лукашенко
Кэллог встретился с Лукашенко / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Вкратце:

  • Келлог провел встречу с Лукашенко
  • В Минске они обсуждали войну в Украине

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог встретился в Минске с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Одной из тем, которую обсуждали Келлог и Лукашенко - война в Украине. Об этом сообщил сам Келлог в соцсети X.

Он подтвердил, что визит американской делегации в Минск включал встречи с Лукашенко и его окружением. Работу американской и белорусской команд спецпредставитель назвал "прекрасной".

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В частности, его заместитель Джон Коул провел обсуждение относительно двусторонних отношений между США и Беларусью. В ходе диалога удалось договориться об освобождении 14 политзаключенных из шести стран, в том числе из Японии и Польши.

Келлог добавил, что обсудил с белорусской стороной также войну между Россией и Украиной.

"Я поднял вопрос российско-украинской войны и объяснил, что президент Трамп активно работает над остановкой боевых действий и стремится прекратить кровопролитие. Его цель - достичь мира через силу", - написал спецпредставитель американского лидера.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпедставители Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Заявления Келлога об Украине - новости по теме

Ранее Келлог заявил, что проект новых санкций против России уже подготовлен. Конгресс США и Белый дом готовы к утверждению документа.

Недавно Келлог сообщил, у США существует хороший мирный план, который состоит из 22 пунктов. Однако он не нравится ни Украине, ни России. При этом он все же убежден, что война в Украине неизбежно завершится мирными переговорами.

Как писал Главред, среди 22 предложений по завершению войны - 30-дневное прекращение огня и отказ США от поддержки вступления Украины в НАТО. В документе учтены и требования России.

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Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

В 2025 году его назначили специальным представителем президента США по вопросам Украины.

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война в Украине Александр Лукашенко Кит Келлог
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