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"Украину принесут на блюдечке": о чем могут договориться Путин и Трамп

Анна Ярославская
23 июня 2025, 12:17
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Израиль имеет для Трампа высший приоритет. В то же время Украина особой ценности не представляет.
Путин, Трамп, Украина
Путин и Трамп могут обменять Иран на Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН,

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар не исключает, что Россия может "кинуть" своего союзника, то есть Иран, если президент США Дональд Трамп пообещает ей "принести на блюдечке" Украину. По мнению Гончара, такой сценарий имеет высокую степень вероятности.

Эксперт отметил, что у Трампа получается результат, прямо противоположный тому, что он обещает и декларирует.

"Это стоит учитывать. Трамп, как и Путин, живет в каком-то своем виртуальном мирообразе, и логика его действий (если это можно назвать логикой) вписывается не в реальную картину, а в тот мирообраз, что в его голове", - сказал Гончар в интервью Главреду.

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При этом в отличие от Трампа, у российского диктатора Владимира Путина очень четкое представление об уничтожении украинской государственности, которая для Трампа никакого значения не имеет.

"Поэтому, по логике Кремля, Трамп должен легко на это соблазниться, ведь для Трампа Израиль имеет высший приоритет, тогда как Украина особой ценности не представляет, поэтому если кто-то хочет взять Украину – пожалуйста", - добавил Гончар.

фордо, иран, база, ядерный объект
Секретный ядерный объект Ирана / Инфографика: Главред

Удар США по Ирану - что известно

Как писал Главред, в ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

По данным Fox News, США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане. На спутниковых снимках видны шесть воронок, вероятно, от бомб, а также разбросанная земля.

По данным СМИ, перед атакой США на ядерный объект в Фордо Иран, вероятно, успел переместить в другое место большую часть высокообогащенного урана. При этом отмечается, что подтвердить эту информацию не удалось.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пока не готовят новых операций против Ирана. Также он сказал, что в течение еще нескольких дней никто не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударом Америки.

Тем временем президент Трамп в воскресенье намекнул на возможность смены власти в Иране.

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