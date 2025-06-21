Россия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – Гончар

Период до конца июня будет определяющим в противостоянии Ирана и Израиля, если США останутся в стороне и не вступят в войну, считает Михаил Гончар.

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Трамп благословил Путина на террор и соскочил с темы Украины, чтобы вплотную заняться Ираном – Гончар / Коллаж: Главред

Иран и Израиль продолжают обмениваться ракетными ударами. И пока что перспектива снижения градуса конфликта не проглядывается. Более того, остается открытым вопрос о вступлении в войну против Ирана США на стороне Израиля.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал Главреду, когда возможен пик обострения между Ираном и Израилем, есть ли угроза ядерного витка в этом конфликте, вступят ли в войну США, а также какие последствия это обострение будет иметь для Украины.

Как вы оцениваете нынешний уровень противостояния между Ираном и Израилем? Заметны ли признаки того, что обострение исчерпывается, и напряжение начнет спадать? Или кульминация впереди?

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Пик противостояния еще не пройден. И здесь дело не в том, кто на кого сбросит больше боезапаса: Израиль будет долбить Иран, или Иран будет запускать по Израилю баллистические и гиперзвуковые ракеты, а в том, что обе стороны заартачились. Иранский режим аятолл убежден, что Израиль не должен существовать, и видит сейчас возможность с ним разобраться, создав ядерную бомбу. Зато для Израиля сейчас уникальная возможность покончить с режимом аятолл и не допустить создания Ираном ядерного оружия, которое вот-вот должно было появиться. Каждая из сторон, оправившись после первых дней обострения, пытается достичь стратегической цели.

Пик этого противостояния между Ираном и Израилем должен быть уже на этой неделе или к концу июня, если США останутся в стороне и не вступят в войну на стороне Израиля. Ведь запас ракет, бомб и дронов у каждой из сторон не безграничен, и они его исчерпают.

Ракетная атака Ирана на Израиль. Пик противостояния между Ираном и Израилем еще не пройден, считает Гончар / Скриншот

Израиль в основном действует авиационными средствами поражения, поэтому понадобятся дополнительные запасы бомб и ракет. А, например, противобункерные бомбы есть только у США. К тому же такие бомбы, особенно крупного калибра, Израиль не может применить, потому что у него нет носителей типа бомбардировщиков B-2 Spirit. Если Штаты, как того хочет Израиль, выступят на его стороне, будет довольно длительная кампания, целью которой будет не просто уничтожить военный потенциал Ирана, но и поразить его экономически, чтобы он больше не поднялся, а также спровоцировать внутренние социальные катаклизмы, которые в итоге приведут к смене режима аятолл.

По вашей оценке, к какому решению склоняются Трамп и США? Вступят ли они в войну против Ирана? Трамп поспешно покинул саммит G7 якобы именно из-за ситуации на Ближнем Востоке.

У Трампа ежедневно могут меняться подходы на диаметрально противоположные: то он выступает за дипломатическое решение проблемы и проведение переговоров по ядерной программе Ирана, то настаивает на нанесении удара по Ирану, чтобы не дать режиму аятолл создать ядерное оружие. Трамп, как маятник, меняет позицию ежедневно.

Трамп захочет поставить победную точку и сказать, что США благодаря ему победили опасный Иран, считает Гончар / Фото: x.com/WhiteHouse

Конечно, фундаментально США на стороне Израиля. Трамп сейчас видит преимущество Израиля, который нанес серьезный урон ядерной программе и ракетному потенциалу Ирана. Но поразить то, что спрятано под скальными породами на глубине 80-100 метров, с помощью конвенционных бомб, которые сбрасывают F-16 или F-35, невозможно. Тем не менее, преимущество на стороне Израиля. В этой ситуации Трамп, скорее всего, захочет поставить победную точку и сказать, что США победили опасного врага именно благодаря ему.

А что касается отъезда Трампа с саммита G7, то он просто сбежал оттуда, поскольку Украина и помощь ей должны были быть одним из ключевых вопросов следующего дня саммита.

США под руководством Трампа всего за несколько месяцев прошли эволюцию от партнера Украины до посредника, а теперь превратились в партнера путинской России. Все высказывания Трампа за последние пару недель можно считать благословением Путина на ракетно-дронный террор Украины и удары по гражданской инфраструктуре. Ночь 16-17 июня стала ярким подтверждением этого.

Трамп объяснил свой досрочный отъезд с саммита ближневосточными проблемами, потому что для него это удобная формула, чтобы соскочить с вопроса Украины.

Немножко отклонюсь от темы Ирана и Израиля. В прошлый раз, когда Россия осуществила массированный обстрел Украины, Трамп рассыпался в своих сообщениях угрозами и упреками в адрес России, в частности, заявил, что Путин "играет с огнем". На этот раз, когда Россия нанесла по Украине более массированный и кровавый удар, убив почти три десятка гражданских украинцев 17 июня, Трамп докажет делами, что "играть с огнем" России нельзя?

Даже если Трамп снова скажет "Владимир, стоп!", это не будет означать, что он что-то сделает. Трамп по-прежнему может угрожать, но реальных шагов не будет, потому что снова начнутся отсрочки решительных действий "на пару недель". И, собственно, на G7 он дал понять, что не поддерживает Сенат в вопросе введения жестких санкций против РФ, потому что видит перспективу мира. По сути, Трамп дает Путину карт-бланш на продолжение его действий в отношении Украины.

Трамп дает Путину карт-бланш на продолжение его действий в отношении Украины, считает Гончар / Фото: ГосЧС

Кроме того, ситуацию на Ближнем Востоке Трамп использует, чтобы ограничить поставки оружия и боеприпасов Украине. Уже видим, что 20 тысяч подрывников, которые должны были быть предоставлены Украине, Штаты перенаправили Израилю.

Нам не стоит питать иллюзий относительно Трампа: это или клиника, или результат блестящей операции советско-российских спецслужб по вербовке агента и продвижению его на высший государственный пост в самой влиятельной стране мира. Во второе верится все больше и больше.

Как вы оцениваете угрозу того, что конфликт между Ираном и Израилем получит ядерный виток? Ядерная война на Ближнем Востоке возможна?

Подтвержденных данных о том, что Иран разработал ядерную боеголовку, нет. То, что в последние дни говорил Нетаньяху, можно считать выдаванием желаемого за действительное, чтобы оправдать действия Израиля против Ирана.

Впрочем, Иран действительно уверенно двигался к созданию ядерной бомбы, это факт. Сможет ли Иран теперь, когда часть мощностей поражена, собрать ядерную боевую часть, испытать ее, поставить ее на ракетоноситель и запустить в сторону Израиля – открытый вопрос. А еще надо, чтобы такая ракета долетела до цели, ведь степень перехвата ракет израильской ПВО довольно высока.

Иран уверенно двигался к созданию ядерного оружия, это факт, подчеркнул Михаил Гончар / Скриншот

Если Иран решится на ядерный удар по Израилю, ему нужно гарантированное поражение, то есть чтобы его ракета долетела до цели. Ведь если ракета будет перехвачена, и потом выяснится, что она несла ядерную боеголовку, Израиль и США смогут использовать это как повод для нанесения ядерного удара по Ирану. Иранское руководство четко осознает, что в данном случае оно не имеет права на ошибку. А сложно гарантировать стопроцентный эффект от того, что собранный впопыхах боезаряд, без испытания, установленный на ракету, сможет преодолеть израильскую ПВО, которая будет противодействовать этому удару, и поразит цель. Вероятность успеха не слишком велика, а вот вероятность негативных последствий – очень высока. По сути, тогда все подземные производственные мощности Ирана, которые сейчас недосягаемы для конвенционных средств поражения, смогут быть уничтожены ядерным боезарядом: то ли Израиль нанесет такой удар, де-факто признав, что он является ядерной державой, то ли США помогут.

Так или иначе у режима аятолл, несмотря на его фанатизм и зацикленность на цели уничтожения Израиля как государства, все-таки есть инстинкт самосохранения, который и будет доминировать.

По моему мнению, эта неделя или период до конца июня будет определяющей. Не исключено, что после кульминации этот конфликт перейдет в другую фазу: обмен ударами будет продолжаться, но не с такой интенсивностью, как сейчас. В значительной степени это связано с тем, что оба режима – и в Тегеране, и в Иерусалиме – находятся в уязвимой ситуации с внутриполитической точки зрения. Для них продолжение войны, кстати, как и для Путина, является способом спасения себя.

Режим аятолл сможет сказать: сионистский враг не уничтожен до конца, мы нанесли ему удар, но он продолжает бить по нам. Иерусалим взамен скажет: следует добить режим аятолл, потому что пока мы его не добьем, будет сохраняться ядерная угроза для Израиля и Ближнего Востока. Оба режима таким образом поддерживают свое существование.

Вопрос в том, что дистанционными действиями и массированными ракетными авиаударами по военной, ядерной и ракетной инфраструктуре Ирана конечной цели, то есть стопроцентного поражения военного потенциала Ирана и предотвращения создания им ядерной бомбы, достичь нельзя. Нужна наземная операция. То есть нужно ножками протопать туда, где все спрятано, и там это уничтожить. Это если мыслить мерками конвенциональной войны, без применения ядерного оружия.

Но на наземную операцию никто не пойдет, потому что Иран – огромная страна по территории. Его площадь составляет 1,65 млн кв км, это почти втрое больше, чем площадь Украины, а население Ирана – 90 млн. Афганистан, из которого в 2021 году американцы позорно бежали, является страной, большой по территории, но не большой по населению. На пике конфликта американцы ввели туда стратегический вооруженный контингент, но за 20 лет он не достиг успеха. В случае с Ираном, масштаб которого значительно больше, не хватит даже миллионного контингента. Поэтому никто этого делать не будет.

Атака Ирана на Израиль. По мнению Гончара, Иран не сможет победить в конвенционной войне / Скриншот

Поэтому так или иначе Иран и Израиль будут продолжать конфронтацию с разной степенью интенсивности, находя для поражения друг друга и конвенционные средства, и другие варианты. Иран в конвенционной войне не выиграет, хотя его сопротивляемость и созданный им ассортимент ракет сейчас многих удивляют. Кстати, нам повезло, что иранская баллистика не попала в Россию (а если попала, то без пусковых установок), потому что она более эффективна, чем северокорейская.

Поэтому с более низкой степенью интенсивности боевые действия могут продолжаться, а Иран, очень вероятно, может перейти к террористической деятельности в США (потому что основная поддержка Израиля идет со стороны Штатов), на Ближнем Востоке и в других местах. Поэтому ситуация складывается не лучшим образом для Израиля и США.

Дипломатические усилия на данном этапе не будут иметь успеха, когда Нетаньяху ставит целью уничтожение режима аятолл. Он подчеркнул, что имеет право ликвидировать аятоллу Хаменеи, соответственно, так же мыслит режим аятолл с начала исламистского режима в Тегеране и курса на уничтожение Израиля как государства, а потому будет прибегать к различным действиям террористического характера.

Важным элементом является то, как будут развиваться события в зоне Персидского залива. А сейчас там загорелись какие-то танкеры. Иран угрожал перекрыть Ормузский пролив, хотя сделать это чрезвычайно непросто. Ормуз – это все-таки не Босфор шириной 700 м в самом узком месте. Ширина Ормузского пролива в самом узком месте составляет 55 км. Конечно, его можно минировать, запускать москитный флот и т.д., но это будет проблема и для самого Ирана, потому что иранская нефть поступает на мировой рынок через Ормуз. Поэтому угрозы угрозами, а реальные действия – это несколько другое.

Следует отметить, что 90% иранской нефти идет в Китай. Но дипломатических усилий, кроме скандальных миротворческих призывов со стороны Пекина к урегулированию конфликта, мы пока не видим. Тем не менее, думаю, Пекин, как и Москва, оказывая политическую и дипломатическую поддержку Тегерану, будет урезонивать режим аятолл, чтобы они не прибегали к слишком экстремальным мерам.

Сложно представить, как может работать дипломатия, учитывая хотя бы заявление Трампа о том, что все, с кем он до этого вел переговоры об иранской ядерной программе, теперь мертвы, а дальше, по его словам, будет только хуже. Такая тональность точно не способствует дипломатическому урегулированию.

Да, абсолютно. Так же не поспособствует этому идея о посредничестве России между Ираном и Израилем. Ведь Россия официально является союзником Ирана.

Впрочем, РФ всегда играет на своей стороне: когда нужно "кинуть" союзника, Москва спокойно это делает. Вспомните сирийский режим (Асада Россия спасла, но режим не смогла), "кидок" Армении, союзника России по ОДКБ. Более того, Россия сыграла на стороне Азербайджана, который не был членом ОДКБ и был врагом Армении.

Россия легко "кинет" Иран ради обещания Трампа помочь ей с Украиной, подчеркнул Гончар / Фото: Кремль

Поэтому Россия всегда играет в свою игру. Кстати, с Трампом – тоже, когда Москва предлагает урезонить Иран, а взамен Вашингтон должен для Москвы решить вопрос с Украиной. Трамп, по сути, это и делает, угрожая нам прекращением поставок оружия и принуждением к капитуляции. Но это не дипломатия, а закулисный торг "ты мне, я тебе". Конечно, мы не можем это воспринимать так, как наши европейские партнеры, которые все еще уповают на Трампа и пытаются сохранить его поддержку.

То есть Россия может "кинуть" своего союзника, то есть Иран, если Трамп пообещает ей "принести на блюдечке" Украину?

Да, именно так. С высокой степенью вероятности.

Впрочем, за что бы Трамп ни брался, у него получается результат, прямо противоположный тому, что он обещает и декларирует. Это стоит учитывать. Трамп, как и Путин, живет в каком-то своем виртуальном мирообразе, и логика его действий (если это можно назвать логикой) вписывается не в реальную картину, а в тот мирообраз, что в его голове. В отличие от Трампа, у Путина очень четкое представление об уничтожении украинской государственности, которая для Трампа никакого значения не имеет. Поэтому, по логике Кремля, Трамп должен легко на это соблазниться, ведь для Трампа Израиль имеет высший приоритет, тогда как Украина особой ценности не представляет, поэтому если кто-то хочет взять Украину – пожалуйста.

Как обострение между Ираном и Израилем прямо или косвенно может задеть Украину, какие последствия для нас будет иметь? Ведь так или иначе Иран пока остается союзником России. В частности, можем ли мы говорить о том, что "ось зла" ослабевает, когда наносятся удары по союзнику России?

Безусловно. Для нас важно, чтобы Иран был уничтожен, потому что это союзник России, который, как и Северная Корея, серьезно помог нашему врагу, в частности, теми же шахедами. Потому это, конечно, является ослаблением "оси зла".

С другой стороны, события на Ближнем Востоке отвлекают внимание Восточной Европы от агрессии России против Украины, причем не только в политико-дипломатическом плане, но и в материальном. Боевые действия на Ближнем Востоке истощают арсеналы определенных средств поражения, которые нужны и нам. Я уже приводил пример подрывников для средств ПВО, которые вместо того, чтобы прийти к нам, попали на Ближний Восток, потому что были перенаправлены Соединенными Штатами. Поэтому и в материальном плане обострение между Ираном и Израилем отвлекает внимание от нас и забирает часть той помощи, которая могла бы или должна была быть направлена нам.

Кроме того, обострение на Ближнем Востоке приводит к повышению цен на нефть в крупнейшем нефтяном хабе планеты – Персидском заливе. А повышение цены на нефть является плюсом для России, поскольку ее бюджет трещит по швам из-за низких цен на нефть, которые продолжали падать, а тут они подскочили. Так что это допинг для российского бюджета войны, который пролонгирует военные возможности России.

Угрозы, связанные с тем, как дальше будут развиваться события в Персидском заливе, вокруг Ирана, что будет с его нефтяным и газодобывающим секторами, вызывают повышение нервозности на главных рынках, где потребляются энергоресурсы из зоны Персидского залива. Как я уже отмечал, почти вся иранская нефть идет в Китай. И это то, что сейчас активно использует российская пропаганда, которая напрямую и через западные СМИ делает ряд апокалиптических прогнозов о том, что цена на нефть поднимется больше, чем до 100 долларов, видел даже прогнозы о 350 долларах. Таким образом, происходит информационный разгон желаемого для России сценария, и для Ирана, кстати, тоже, потому что высокая цена на нефть означает дополнительные деньги для него.

Обострение на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины и забирает часть помощи, которая могла бы или должна была быть направлена нам, отметил Гончар / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Хотя ситуация сейчас не выглядит такой. Наоборот, после ценового скачка в прошлую пятницу, когда начались удары Израиля и Ирана, цена на нефть марки Brent выросла с 62 до 78 долларов за баррель, а в начале этой недели она барражировала на уровне 72-73 долларов за баррель и больше вверх не лезет. Ведь несмотря на наличие риска еще большей эскалации конфликта остатки рационального мышления в Иерусалиме и Тегеране удерживают стороны от таких поражений друг друга, которые могут привести к худшим последствиям для каждой из сторон. Например, пока остается вопросом, решится ли Иран перекрывать Ормузский пролив, что будет дальше со странными пожарами на танкерах в зоне Персидского залива, и тому подобное.

Так что штрих эскалационного сценария обозначился, но работают и сдерживающие механизмы закулисной дипломатии, которая пытается сдержать поведение сторон. Особенно, думаю, здесь срабатывает Китай, которому высокие цены на нефть не нужны. России нужны, а Китаю – нет. А Китай все-таки является главным партнером Ирана, как, кстати, и Саудовской Аравии и многих стран Персидского залива.

Может ли цена на нефть вернуться к тому уровню, на котором она была до обострения между Ираном и Израилем, то есть снова пойти на спад?

В ближайшие дни – нет. Но если до конца июня не будет дальнейшей эскалации, о которой мы говорили выше (ядерный удар и так далее), то ситуация стабилизируется, а цены если не вернутся на тот уровень, который был, то будут приближаться к этому.

Вспомните события августа-сентября 2019 года, когда иранские прокси – хуситы – поразили иранскими крылатыми ракетами и дронами половину нефтяного экспорта Саудовской Аравии. Цены тогда прыгнули на 20%, но через две недели они стабилизировались. Эти ситуации не совсем можно сравнивать, потому что то был отдельный мощный удар, и все, а здесь происходит серия обменов ударами. Если США останутся в стороне, а ресурс ракет и дронов у сторон истощится, ситуация тоже стабилизируется. Но очевидно, что это не произойдет в ближайшие дни.

Рост цен на нефть не будет длительным, цены вернутся на тот уровень, который был до обострения между Ираном и Израилем, отметил Гончар / Фото: kremlin.ru

В общем, дефицита нефти на мировом рынке нет. И даже если вдруг с рынка выпадет иранская нефть, например, если Израиль прибегнет к радикальным действиям, чтобы обнулить иранский нефтяной экспорт, что маловероятно по многим причинам, тогда объемы экспорта иранской нефти могут быть замещены той же Саудовской Аравией, которая имеет такие возможности и свободные мощности. Собственно говоря, падение цен на нефть в последние месяцы во многом объясняется тем, что саудиты перешли к увеличению экспорта нефти.

Насколько корректными вы считаете сравнение Ирана и России, а именно их поведения в войне в отношении своих противников, в частности, проведение обстрелов и целей, которые они выбирают для ракетного террора? Видите ли вы между ними сходство?

Безусловно. Это авторитарные режимы, и их тактика и стратегия очень похожи. Иран даже более изощрен в своих действиях, чем Россия. Да, они действуют как союзники, но при этом не готовы друг за друга умирать.

В этом контексте, когда мы рассматриваем "коалицию зла", то, например, Ким Чен Ын действует куда более продвинуто, потому что даже направил свои подразделения вооруженных сил в Россию, конечно, не бесплатно. Но так или иначе он демонстрирует полную форму союзничества.

Иран в отношении России демонстрирует ограниченную форму союзничества – предоставляет материально-техническую помощь (шахеды). Россия в отношении Ирана действует так же. Не думаю, что позиция России по иранской ядерной программе была дистанцированной. Мне кажется, что россияне разными путями помогали Ирану ускорить разработку собственного ядерного боезаряда, просто делали это таким образом, чтобы не быть схваченными за руку.

На Западе не понимают, когда говорят, что нет никакого оборонного пакта между этими странами "коалиции зла": Россией, Беларусью, Ираном, Северной Кореей и Китаем. Этот пакт им просто не нужен, потому что это стая хищников, которые друг друга понимают на уровне инстинктов и соответственно действуют. И методы у них абсолютно идентичны.

Единственное исключение здесь – Китай, который является базой этой "коалиции зла", но сам в присущей ему манере остается в тени. Зачем ему лезть на рожон, когда есть те, кто сделают это за него, преследуя цель разрушения Запада, западных институтов и т.д.: когда-то это сделает Россия, когда-то Северная Корея, когда-то Иран. Китай ждет и наблюдает, как другие делают работу для него, оказывая им всяческую помощь, в частности, покупая иранскую и российскую нефть, тем самым финансируя бюджеты войны и подрывной деятельности этих двух режимов.

Если Россия потеряет Иран как союзника, или это будет очень слабый союзник, сосредоточенный на собственных проблемах, насколько это будет больно для РФ? Или Россия на данном этапе получила от Ирана все, что могла, и он ей особо не нужен? Именно в контексте войны против Украины.

В принципе, да, все, что РФ могла получить от Ирана, она получила – шахеды. Россия также хотела иранскую баллистику, и была информация, что какая-то партия иранских ракет была ей предоставлена, но не были доставлены пусковые установки, поэтому применить эту баллистику невозможно. Поэтому на данном этапе Россия получила все, что могла.

У Северной Кореи меньший потенциал, чем у Ирана, но она дала России значительно больше. Китай не предоставил России баллистических ракет, танков, БТРов, но он обеспечил ее деньгами и высокотехнологичной продукцией, которая из Китая или через Китай попадает в РФ в виде чипов, материалов, важных для производства ракет и дронов. То есть каждый из участников вносит свою лепту в способность РФ воевать.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) – украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

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