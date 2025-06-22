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Удар по Ирану: известно, сколько бомб и ракет США сбросили на ядерные объекты

Мария Николишин
22 июня 2025, 08:49
381
Известно, что перед атакой США связывались с Ираном.
Удар по Ирану: известно, сколько бомб и ракет США сбросили на ядерные объекты
Подробности удара США / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • На ядерный объект в Фордо США сбросили шесть проникающих бомб
  • 30 ракет Tomahawk были сброшены по Натанзе и Исфахану
  • Никакой ядерной утечки не ожидается

США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что перед атакой США связывались с Ираном, чтобы донести, что планируют только удары и не имеют целью изменить власть в Тегеране.

видео дня

Власти иранской провинции Кум подтвердили атаку ВВС США по ядерному объекту Фордо. Но они не уточнили масштабы разрушения. Однако подчеркнули, что никакой ядерной утечки не ожидается. Запасы обогащенного урана были эвакуированы до атак.

Издание также добавляет, что во время эфира, ведущий иранского государственного телевидения заявил: "Господин Трамп, вы это начали - а мы это завершим".

Удар по Ирану: известно, сколько бомб и ракет США сбросили на ядерные объекты
Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Также в прямом эфире транслировали большую инфографику с американскими базами на Ближнем Востоке под заголовком: "В пределах огневого поражения Ирана".

Кроме того, прозвучало заявление, что Соединенные Штаты не имеют никаких законных оснований присутствовать в регионе.

Удар по Ирану: известно, сколько бомб и ракет США сбросили на ядерные объекты
Фордо / Инфографика: Главред

Удары по Ирану - что известно

Как сообщал Главред, 22 июня Дональд Трамп заявил, что военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители США готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни, что является признаком того, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном.

Кроме того, с 13 июня 2025 года Израиль осуществляет масштабные атаки на ключевые объекты Ирана, с главным акцентом на те, что связаны с ядерной программой. ЦАХАЛ подозревает Тегеран в намерении разработать ядерное оружие, хотя иранские власти отрицают такие намерения.

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Что такое Fox News?

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

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