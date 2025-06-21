США тайно согласовывали с Россией важный документ по Украине – Le Monde

Американский документ был настолько изменен, что США даже не решились за него голосовать, пишут журналисты.

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США обсуждали с Россией проект резолюции в ООН по войне в Украине, а союзники этого не знали - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Кратко:

США обсуждали с РФ проект резолюции к годовщине полномасштабной войны

США просили Украину отозвать проект резолюции с осуждением России

США не решились голосовать за свой документ

Администрация США обсуждала с агрессором Россией текст своего проекта резолюции в ООН, посвященного третье годовщине начала полномасштабной российско-украинской войны. Вашингтон планировал внести свою резолюцию вместо документа Киева, но так и не решился за него проголосовать. Текст был очень сильно изменен.

США просили Украину отозвать свою резолюцию

В материале Le Monde говорится, что Украина к третьей годовщине полномасштабной войны подготовила резолюцию с осуждением российской агрессии и требованием полного вывода вражеских войск со своей территории. Тогда, на фоне войны в Газе, страны Европы попросили Киев смягчить формулировки, чтобы документ получил широкую поддержку в Генеральной ассамблее ООН.

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Однако 21 февраля временная поверенная Штатов при ООН Дороти Ши заявила послам Франции и Британии, что США просят Украину отозвать свою резолюцию, поскольку собираются внести на рассмотрение ООН собственный документ, и ждут поддержки со стороны Европы.

США согласовывали текст резолюции с Россией

Как пишут журналисты, позже выяснилось, что Вашингтон без ведома союзников обсуждал свой документ с Россией. Позже прошла экстренная встреча европейских представителей, во время которой ощущалось "предательство" со стороны американцев.

В итоге было решено оставить текст Украины без изменений, а Франция и Британия решили бороться с дипломатией США в Совбезе и Генассамблее ООН. Французам удалось успешно внести поправки в американский проект – в частности, требование соблюдения территориальной целостности.

Кратко о Совбезе ООН / Инфографика: Главред

США не решились голосовать за свой документ

В общем, 24 февраля на голосовании украинская резолюция, несмотря на сопротивление Вашингтона и Москвы, была принята без изменений.

Американская резолюция настолько изменилась, что даже сами США не решились голосовать за свой текст.

Позиция США в ООН по войне России против Украины – новости:

Как сообщал Главред, в феврале Financial Times публиковала материал, в котором говорилось, что США требуют отозвать резолюцию Украины в ООН, осуждающую российскую агрессию. Вместо нее американцы предлагали документ, приравнивающий действия Украины и РФ.

В США заявляли, что требование отозвать резолюцию Украины продиктовано, мол, необходимостью скорейшего установления мира.

"Резолюция сосредоточена на одной простой идее - прекращении войны. Путь к миру возможен", - говорила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

16 апреля США в Генассамблее ООН проголосовали против резолюции, осуждающей агрессию России против Украины. Документ поддержали 105 стран, 33 воздержались, а 9 проголосовали против – в их числе и Штаты.

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Что известно об ООН? Организация Объединенных Наций (ООН) - глобальная международная организация, основанная в 1945 году. Декларируемой целью деятельности организации является поддержание и укрепление мира и международной безопасности, развитие сотрудничества между государствами мира. Штаб-квартира размещается в Нью-Йорке. Организация имеет офисы в Женеве, Вене, Найроби и Гааге, пишет Википедия.

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