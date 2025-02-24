Трамп хочет отозвать резолюцию ООН об агрессии России: в FT заявили о решении Европы

Администрация Дональда Трампа пытается заблокировать резолюцию, которую Украина и ЕС.

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США хотят отозвать резолюцию ООН об агрессии России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

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У Трампа призывают отозвать новую резолюцию против РФ

США могут поддержать Россию и Китай против европейской инициативы

США требуют отозвать резолюцию ООН, которая осуждает российскую агрессию, предлагая альтернативу, которая приравнивает действия Украины и России. Европейские партнеры выступают против этого изменения.

Администрация Дональда Трампа пытается заблокировать резолюцию, которую Украина и ЕС подготовили для голосования в ООН в поддержку осуждения российской агрессии. Вашингтон требует отозвать этот документ, взамен предлагая собственную версию, которая приравнивает действия Украины к действиям России, говорится в материале Financial Times.

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Новая резолюция, подготовленная Украиной и Европейским Союзом, должна была быть вынесена на голосование в понедельник на Генеральной Ассамблее ООН.

Она осуждает вторжение России в Украину, которое продолжается с февраля 2022 года. Однако США, по информации двух чиновников, призывают к отзыву этой резолюции, настаивая на изменении текста, где говорится о "трагической потере жизней" на обеих сторонах конфликта.

Этот шаг США становится частью более широкого изменения позиции Вашингтона по конфликту в Украине, которая вызывает беспокойство среди европейских партнеров. Дипломаты ЕС отмечают, что такая формулировка неприемлема, поскольку она пытается замалчивать агрессию России.

В то же время США и Европейский Союз продолжают борьбу за свои взгляды и в рамках G7. Во время выходных дипломатические представители группы состоятельных стран не смогли договориться о совместном заявлении, которое должно было бы упомянуть "российскую агрессию" против Украины.

Противостояние может дойти до Совета Безопасности ООН, где США, возможно, поддержат Россию и Китай против европейской инициативы в поддержку Киева.

Тем временем Кремль открыто поддерживает изменение подхода Вашингтона к России, заявив, что будет "приветствовать" переосмысление причин конфликта, надеясь, что это будет способствовать его мирному урегулированию.

Переговоры США и РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно, чем завершились переговоры США и РФ в Саудовской Аравии завершились. Пропагандистские СМИ пишут, что переговоры представителей России и США проходили в два раунда. В целом разговор длился около 4,5 часов.

Дональд Трамп выдал циничное заявление о переговорах. Президент США заявил, что в Украине нужно проводить выборы президента. При этом он цинично намекнул на то, что Украине необходимо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров.

Кирилл Буданов сделал заявление о завершении конфликта и мирных переговорах без участия Украины. Руководитель Главного управления разведки Минобороны заявил, что мирные переговоры должны проходить с участием всех сторон конфликта, тогда они будут эффективны.

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