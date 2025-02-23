Зеленский ответил, остановили ли США передачу помощи Украине

Сейчас помощь от Штатов есть, но не в том объеме, который был объявлен ранее.

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Зеленский сделал заявление о военной помощи США / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Главред

Ключевые тезисы Зеленского:

США не остановили помощь Украине, однако новых пакетов не объявляли

Сейчас помощь Украине предоставляется, но не в том объеме, который был анонсирован ранее

Накануне распространялась информация о том, что США приостановили продажу Украине оружия. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что военная помощь для Украины не отменена, но новых пакетов не объявлено. Об этом он сказал в ответ на вопросы журналистов во время форума "Украина. Год 2025".

Зеленский отметил, что "сейчас помощь есть", но не в том объеме, который был объявлен ранее.

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"Сейчас помощь есть, хотя проголосовали больше - 15 млрд еще в пути. В оружии и технических средствах. Ничего не остановлено, но ничего нового не провозглашено. "А чтобы что-то новое было, надо понимать, как новое вы будете отдавать". Мы готовы проговорить формат, что мы получим и как будем отдавать в этом соглашении", - сказал президент.

Помощь от США / Инфографика: Главред

Помощь Украине от США - новости по теме

Напомним, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко заявил, что США приостановили продажу оружия в Украину, компании ждут решения Белого дома о продлении поставок. Позже народный депутат, председатель фракции "Голос" Александра Устинова опровергла информацию о запрете покупки оружия Украиной.

Недавно Главред со ссылкой на генерала, бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игоря Романенко писал о том, что Украина без американской военной помощи "протянет полгода".

В то же время бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что лидер Штатов Дональд Трамп не готов передавать технику, боеприпасы и финансовую помощь на безвозмездной основе.

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оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

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