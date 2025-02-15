Техника и боеприпасы для ВСУ по ленд-лизу: генерал о сценарии помощи США

Дональд Трамп не готов передавать технику, боеприпасы и финансовую помощь на безвозмездной основе, считает Николай Маломуж.

https://glavred.info/ukraine/tehnika-i-boepripasy-dlya-vsu-po-lend-lizu-general-o-scenarii-pomoshchi-ssha-10639658.html Ссылка скопирована

/ Главред, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ

Важно:

Трамп не готов помогать Украине на безвозмездной основе

Ранее ленд-лиз был заменен на бесплатную передачу вооружения

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж оценил вероятность запуска механизма ленд-лиза в контексте помощи США Украине.

"В новой администрации США пересматриваются программы помощи, и хотя контракты будут выполняться, поставки оружия будут происходить, это еще не означает системного обеспечения Вооруженных сил Украины всеми необходимыми видами вооружений в долгосрочной перспективе", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что президент США Дональд Трамп не готов передавать технику, боеприпасы и финансовую помощь на безвозмездной основе.

"Его подход предусматривает компенсационный механизм или передачу во временное пользование с перспективой возврата или частичной финансовой компенсации после войны. То есть это определенный формат гармонизации отношений. Это позволяет ему как бизнесмену и руководителю демонстрировать, что ресурсы США не тратятся безвозвратно, а одновременно оказывать реальную помощь Украине в борьбе против агрессии Российской Федерации", - пояснил он.

Собеседник также указал на то, что такой формат может стать способом легитимизировать дальнейшую военную помощь через Конгресс и Сенат.

"Поэтому логика заключается в том, чтобы все-таки задействовать такой механизм, который не действовал при Байдене, ведь тогда было принято решение о бесплатной передаче оружия через бюджетное финансирование и заказ у крупных американских и международных компаний. Однако сейчас предлагается другой формат, который также предусматривает поставки, возможно, даже в большем объеме, но уже в рамках нового проекта ленд-лиза, который ранее не использовался", - уверен он.

Маломуж добавил, что ранее ленд-лиз был заменен на бесплатную передачу вооружения администрацией экс-президента Джо Байдена.

"Трамп же изменил эту модель, которая не предусматривает бесплатных поставок, но в рамках ленд-лиза функционирует по принципу временного пользования с перспективой возврата или компенсации после завершения войны", - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью Николая Маломужа:

Напомним, ранее Германия объявила, что предоставит Украине большой пакет военной помощи в первой половине 2025 года. В него войдут: 22 танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder, зенитно-ракетная система Iris-T SLM/SLS.

Также Германия обновила перечень военной помощи Украине. Берлин уже передал ВСУ тысячи артиллерийских снарядов, 600 ударных дронов, 5 боевых машин пехоты Marder, 9 колесных боевых машин RCT-30 Boxer.

Как сообщал Главред, США объявили о предоставлении Украине последнего пакета военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Пакет включает дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, много снарядов и ракет класса "воздух-земля", а также оборудование для поддержки украинских F-16.

Читайте также:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред