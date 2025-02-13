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Новый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - Маломуж

Анастасия Заремба
13 февраля 2025, 09:05
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Если союзники объединят усилия, победа Украины возможна через полгода, считает генерал Николай Маломуж.
Маломуж, война, Трамп
Республиканская партия США зарегистрировала новую редакцию законопроекта о ленд-лизе / Коллаж Главред

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон зарегистрировал в Конгрессе США обновленный законопроект о ленд-лизе для Украины. В интервью Главреду бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, чего ждать от нового ленд-лиза и какое оружие могут передать Украине.

Николай Григорьевич, недавно республиканцы зарегистрировали в Конгрессе США новый законопроект о ленд-лизе. С начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже вторая попытка ввести этот механизм. Насколько сейчас, по вашему мнению, она может быть успешной?

Действительно, ряд конгрессменов и сенаторов-республиканцев отстаивают позицию поддержки Украины. Однако, в новой администрации США пересматриваются программы помощи, и хотя контракты будут выполняться, поставки оружия будут происходить, это еще не означает системного обеспечения Вооруженных сил Украины всеми необходимыми видами вооружений в долгосрочной перспективе.

Со своей стороны Трамп не готов передавать технику, боеприпасы и финансовую помощь на безвозмездной основе. Его подход предусматривает компенсационный механизм или передачу во временное пользование с перспективой возврата или частичной финансовой компенсации после войны. То есть это определенный формат гармонизации отношений. Это позволяет ему как бизнесмену и руководителю демонстрировать, что ресурсы США не тратятся безвозвратно, а одновременно оказывать реальную помощь Украине в борьбе против агрессии Российской Федерации. Такой формат может стать способом легитимизировать дальнейшую военную помощь через Конгресс и Сенат. Поэтому логика заключается в том, чтобы все-таки задействовать такой механизм, который не действовал при Байдене, ведь тогда было принято решение о бесплатной передаче оружия через бюджетное финансирование и заказ у крупных американских и международных компаний. Однако сейчас предлагается другой формат, который также предусматривает поставки, возможно, даже в большем объеме, но уже в рамках нового проекта ленд-лиза, который ранее не использовался.

Смотрите видео интервью Николая Маломужа Главреду о новом ленд-лизе от США:

Ведь, как я уже отмечал, он был заменен на бесплатную передачу вооружения администрацией Байдена. Трамп же изменил эту модель, которая не предусматривает бесплатных поставок, но в рамках ленд-лиза функционирует по принципу временного пользования с перспективой возврата или компенсации после завершения войны.

Как быстро этот законопроект может заработать, если его примут в Конгрессе?

Здесь нужно оценить реальность происходящего. Первая составляющая - это продолжение уже заключенных контрактов и обеспечение армии. Нас волнует, чтобы поставки вооружения, техники и боеприпасов происходили бесперебойно как сейчас, так и в будущем. Поэтому первый этап - это получение помощи по предыдущим программам.

Вторая составляющая - это принятие соответствующего закона. Я считаю, что в течение трех месяцев он может вступить в силу и позволить продолжить эти проекты уже в рамках ленд-лиза. Думаю, трех месяцев достаточно, если действовать эффективно.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, который регистрировал этот законопроект, заявил, что Украина получит "победное оружие". Какое именно оружие мы можем получить по этому механизму?

Сейчас это чрезвычайно важно, поскольку в рамках переговорного процесса мы накапливаем аргументы, которые станут критически важными для поражения Путина в войне. Речь идет о современных видах вооружения пятого-шестого поколения - не в единичных экземплярах, а в сотнях и тысячах единиц.

Например, это те же "Томагавки", ATACMS, но не 10-15 дальнобойных ракет, а несколько сотен. Не 5-6 систем противовоздушной обороны, а 500-600. Кассетные боеприпасы - не несколько тысяч, а полмиллиона. Высокоточные авиационные бомбы - не на уровне российских, а гораздо эффективнее американских, в количестве полмиллиона и более.

Это обеспечит Украине явное преимущество на фронте, что приведет к отсутствию перспектив выиграть у Путина. Никакие количественные преимущества РФ больше не будут иметь значения - наоборот, это вызовет панику и значительные потери среди российских войск.

Кроме военных факторов, важны и оперативные аспекты, которые остаются закрытыми. К тому же есть экономически-энергетические механизмы влияния, такие как снижение цен на нефть и газ, а также усиление сотрудничества с другими странами для формирования нового мирового порядка. Все это должно заставить Путина пойти на уступки, включая гарантии безопасности для Украины и всего мира, чтобы предотвратить новые войны и конфликты, спровоцированные Россией.

Таким образом, ленд-лиз может стать передовой моделью поставки современной военной техники и высокоточных боеприпасов, что безусловно обеспечит Украине стратегическое преимущество над вооруженными силами России.

А если законопроект не будет принят?

В таком случае основным источником поставок будут оставаться американские программы помощи, которые постепенно будут исчерпываться, а также поддержка со стороны европейских стран. В первую очередь речь идет о Великобритании, Германии, Франции, Польше, Италии, Испании и скандинавских странах. Однако это будет длительный процесс, что позволит Путину сохранять позиции на фронте и выдвигать свои требования еще длительное время.

Тогда могут возникнуть разные сценарии, но сейчас ключевая задача - сформировать четкую стратегию как для США, в частности для команды Трампа, так и для европейских партнеров. В глобальном масштабе к переговорному процессу могут присоединиться Китай, Индия и Турция, что позволит найти комплексное решение для стабильности в мире и предотвратить угрозу ядерного конфликта, который является одним из ключевых рычагов давления со стороны России.

Таким образом, остановка войны в Украине возможна только при условии мощной поддержки европейских союзников и частично США. В то же время Трамп может использовать этот процесс как собственный аргумент, демонстрируя потенциальную готовность предоставить вооружение, даже если реальная передача не произойдет сразу. Он уже озвучивал такие тезисы на международных площадках, в частности в Европе.

Кроме этого, важную роль будут играть экономические факторы. Поэтому сейчас необходимо действовать комплексно, используя все возможные механизмы влияния на Путина. Я знаю как Трампа, так и Путина лично, поэтому могу предположить, что они могут выйти на серьезные переговоры. Однако Трамп должен обладать сверхмощными аргументами, чтобы заставить Путина отступить - как на поле боя, так и на политическом уровне. Это станет важным шагом для формирования нового мирного порядка как для Украины, так и для всего мира.

По данным агентства Reuters, Трамп настаивает на том, чтобы Европа увеличила закупку американского оружия. Как вы оцениваете эту позицию?

Президент - это, в первую очередь, бизнесмен. Он считает деньги и хочет, чтобы, во-первых, Европа тратила больше на оборону в рамках НАТО, а также на поддержку Украины через военные контракты с американскими корпорациями. Именно поэтому его позиция вполне понятна: он хочет получить новые заказы на оружие для Украины, причем, прежде всего, от европейских партнеров.

В то же время это вопрос безопасности для самой Европы, ведь Путин находится рядом. Логика такого подхода очевидна: Европа должна вкладываться в свою же безопасность. Однако эта стратегия выглядит несколько примитивной и однобокой. Только комплексный подход, предусматривающий объединение усилий США и Европы, а также привлечение ресурсов обеих сторон, может дать результат. Кроме того, важны и другие факторы, в частности экономические, энергетические и оперативные аспекты, а также привлечение других стран к глобальной системе безопасности.

Если же война будет затягиваться из-за секторального подхода и разделения ответственности, это только сыграет на руку Путину, открывая для него новые возможности этим воспользоваться.

Какие тогда перспективы завершения войны в случае принятия этого законопроекта, и если он не будет принят?

Если мы задействуем все комплексные меры - не только утверждение соответствующего законодательства, но и объединение Европы, стран НАТО и европейского сектора в плане поддержки Украины, включая поставки современного вооружения из США, Европы и Великобритании - то сможем создать мощное влияние на Путина, его окружение, олигархов, а также дестабилизировать российское общество.

Ключевыми направлениями также является давление на экономический сектор России, снижение цен на нефть и построение нового мирового порядка. Трамп, когда был президентом, инициировал концепцию "Хельсинки-2" - глобальную систему безопасности, которая имела целью установление мира путем подавления агрессора. Все эти меры должны действовать в комплексе. Украина должна стать движущей силой этих процессов, ведь мы наиболее заинтересованы в результате. Если мы объединим усилия, победа возможна уже через полгода. Но если каждый будет действовать отдельно - американцы будут придерживаться своей линии, а европейцы не будут достаточно вовлечены, - все будет тянуться годами.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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