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"Тратили деньги, как пьяные матросы": у Трампа назвали причину заморозки помощи

Руслана Заклинская
29 января 2025, 00:12
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Трамп замораживает финансирование программ помощи для проверки расходов администрации Байдена, заявила пресс-секретарь Белого дома.
'Тратили деньги, как пьяные матросы': у Трампа назвали причину заморозки помощи
Трамп останавливает финансирование грантов для проверки расходов Байдена / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Что сказала Ливитт:

  • Администрация Трампа решила временно остановить финансирование грантов и кредитов, чтобы проверить эффективность расходов
  • Администрация Байдена тратила средства "как пьяные матросы"
  • Социальная, медицинская и пищевая помощь американцам предоставляется без изменений

Администрация Байдена тратила деньги "как пьяные матросы". Решение администрации президента США Дональда Трампа о временной остановке финансирования грантов и кредитов необходимо для проверки эффективности расходов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.

"Это временная пауза. Бюджетное управление пересматривает федеральное финансирование, которое выделялось... В течение прошлых четырех лет мы видели, как администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы. Это одна из причин, почему у нас был инфляционный кризис", - сказала она.

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Ливитт добавила, что решение о замораживании финансирования является "очень ответственным шагом". По ее словам, администрация обязана убедиться, что каждый пенни будет потрачен максимально эффективно.

В то же время пресс-секретарь Белого дома заверила, что социальная помощь американцам, медицинская помощь, помощь с питанием и другие выплаты непосредственно людям, будут продолжаться без изменений. Однако США прекратили финансирование программ по разнообразию, равенству, инклюзивности и зеленой политики.

Пауза в помощи от США - последние новости

Напомним, 23 января Госдеп США приостановил большинство программ иностранной помощи. Это решение администрации Трампа также предусматривает 90-дневную паузу в финансировании программ помощи другим странам, в частности через программу USAID, которая реализует ряд проектов в Украине.

По словам заместителя председателя ОП Ирины Верещук, приостановление финансирования USAID - это "неожиданная и неприятная новость". Она подчеркнула, что пауза на 90 дней от ключевого донора "не может не смущать". Поэтому Верещук заверила, что в ближайшее время начнутся предметные консультации с американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине.

Как сообщал Главред, Зеленский поручил Кабмину подготовить отчет по программам, которые потеряли финансирование USAID. Вице-премьер Алексей Кулеба вместе с чиновниками определяют, какие именно проекты остались без американской поддержки.

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Что такое USAI?

Инициатива содействия безопасности в Украине или USAI - это программа финансирования Министерства обороны США для повышения способности Украины эффективно защищаться от российской агрессии путем дальнейшего обучения ее Вооруженных сил, оборудования и консультативных инициатив, пишет Википедия.

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