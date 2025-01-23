Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США остановят международную поддержку на 90 дней: что будет с помощью Украине

Юрий Берендий
23 января 2025, 22:31
23
Военная помощь Украине не попадает под новые ограничения которые принял новый президент США Дональд Трамп, отметили в Пентагоне.
США остановят международную поддержку на 90 дней: что будет с помощью Украине
В Пентагоне сделали заявление о помощи Украине / коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр, Википедия

Коротко:

  • Трамп подписал указ о приостановке международной помощи от США на 90 дней
  • Данный указ не касается военной помощи Украине

Президентский указ Дональда Трампа о 90-дневной паузе в международной поддержке не влияет на программы военной помощи Украине. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Минобороны США.

Отмечается, что заключенные администрацией Байдена контракты на производство оружия для Украины по программе USAI остаются в силе. Кроме того, указ Трампа не касается уже запланированных и объявленных поставок оружия со складов США по программе PDA.

видео дня

"Помощь Украине в сфере безопасности не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки", - сообщили в Пентагоне.

В то же время пока нет конкретной информации о влиянии указа Трампа на невоенную помощь Украине. Посольство США в Украине воздерживается от дополнительных комментариев, ссылаясь на опубликованный текст президентского указа, передает Радио Свобода.

Помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым на три месяца приостанавливается предоставление новой помощи иностранным государствам в сфере развития. В документе также предусмотрен пересмотр программ международной поддержки, чтобы они соответствовали его внешнеполитической стратегии "Америка прежде всего". Как сообщает The Hill, это решение связано с ранее подписанным указом, обязывающим Государственный департамент проводить политику, направленную на приоритеты США, хотя конкретные детали этой стратегии не уточнены.

В то же время указ Трампа о 90-дневной паузе в финансировании международной помощи не распространяется на военную поддержку Украины. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, подчеркнув, что ограничения касаются других направлений.

Администрация Трампа подтвердила готовность продолжать военную поддержку Украины. Однако Вашингтон при этом настаивает, чтобы страны-члены НАТО увеличили оборонные расходы до 5% от своего ВВП. Как отмечает Financial Times, команда Трампа уже проинформировала об этом европейских чиновников.

Другие новости:

Что такое Голос Америки?

Голос Америки - американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США), которая вещает на 47 языках, имея еженедельную аудиторию в 278 миллионов человек. В основном в эфир выходят новости, информационные и культурные программы. Некоторые иностранные слушатели считают, что "Голос Америки" является лучшим источником информации, тогда как другие считают ее формой пропаганды и рупором правительства США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Пентагон военная помощь Выборы в США
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
США остановят международную поддержку на 90 дней: что будет с помощью Украине

США остановят международную поддержку на 90 дней: что будет с помощью Украине

22:31Мир
Плохие новости для Путина и новая позиция Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Плохие новости для Путина и новая позиция Трампа: главные новости Украины (дайджест)

22:04Украина
США создают для ВСУ мощную ракето-бомбу: в СМИ рассказали о секретной разработке

США создают для ВСУ мощную ракето-бомбу: в СМИ рассказали о секретной разработке

21:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти медведя

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти медведя

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Свиньям - контроль, Петухам - эгоизм

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Свиньям - контроль, Петухам - эгоизм

Последние новости

22:31

США остановят международную поддержку на 90 дней: что будет с помощью Украине

22:27

Украина не в списке: внучка Софии Ротару назвала любимые страны

22:14

"Я не могу выйти замуж": Камалия ошеломила публичным признанием

22:14

NYT раскрыл потери ВСУ на фронте: соотношение один к двум

22:04

Плохие новости для Путина и новая позиция Трампа: главные новости Украины (дайджест)

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
21:48

США создают для ВСУ мощную ракето-бомбу: в СМИ рассказали о секретной разработке

21:13

Будет свежим до трех месяцев: что нужно добавить к молоку в холодильнике

21:09

Алла Пугачева окончательно отреклась от российских родственников - детали

21:07

Обстрелы усилились: на Купянщине расширили зону принудительной эвакуации

Реклама
21:06

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

20:47

Снижение мобилизационного возраста: в МИД признались, выдвинул ли Трамп требование

20:40

"Другого сценария нет": в СНБО назвали главные цели Путина в 2025 году

20:26

Коронное блюдо сразит просто наповал: как легко сделать вяленое мясо дома

20:08

Россия, лишенная доходов с продажи нефти, перестанет воевать - Клочок

19:30

Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

19:15

"Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

19:10

Сделки Трампа с Путиным не будет?мнение

19:07

Секрет раскрыт: для чего в состав шампуня добавляют соль - действует мгновенноВидео

18:57

Сырский дал совет украинским мужчинам: "Не надо бояться, а идти и побеждать"

18:47

Без макияжа, но со стильным образом: Кейт показалась после химиотерапииФото

Реклама
18:39

День Соборности: как эфир "Реальной истории" объединил украинцев в разных уголках мира

18:28

"Охота" на холостяков начата: Решетник намекнул, кто станет следующим героем

18:28

Женщина 4 года не покупала еду и сэкономила кучу денег: как ей это удалось

18:25

Через месяц после операции: Денисенко рассказала про состояния мужа-воина

18:22

Путин должен заслужить встречу с Трампом: в МИД Польши сделали жесткое заявление

18:10

Кто сильнее: альфа-самец или диктатор из подворотни?мнение

18:05

Бросил известный актер: звезда "Секс и город" рассказала о неудачном романе

17:59

Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

17:55

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

17:47

Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

17:45

На Евровидении вспыхнул первый громкий скандал: при чем здесь украинцы и поляки

17:38

Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

17:28

Прославит на весь кинематограф: украинский фильм номинирован на "Оскар" 2025

17:16

С неба на землю: стюардесса рассказала, как заработала $28 тысяч на свиньях

17:14

Выжила после атаки ХАМАС в 2023: Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025

17:07

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

16:56

Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН сделали заявление

16:56

Стопроцентный способ спасти запас картошки: можно ли есть мягкий корнеплод

16:55

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

16:52

5 канал удалил видео с доказательствами работы его бизнеса в пользу России - СМИ

Реклама
16:41

"Трамп хочет завершить войну быстро": рассматриваются уступки Украины и РФ - КлочокВидео

16:39

Как сделать, чтобы ноги и руки не мерзли зимой: что положить в обувь

16:30

Угроза оперативного окружения: ситуация возле Великой Новоселки ухудшилась - ВСУ

16:28

Неужели новая пассия: Тарасу Цимбалюку "приписали" свежий роман - что известно

16:28

Доллар рекордно обвалился впервые в 2025 году: НБУ назвал причину

16:10

"Здоровые мужики ползают на коленях": мерзкая реакция Арестовича на расстрел пленных

15:57

Путин готов продолжать войну, Кремль повышает ставки – WP

15:53

Впервые за долгое время вышел в эфир: Жадан опубликовал щемящее фото с фронта

15:45

Украина поставит Трампа перед выбором: Жданов раскрыл неожиданный сценарий

15:43

"Дважды обстрелял танчик": "четкий паца" из Ровно отреагировал на свою "гибель"

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять