США остановят международную поддержку на 90 дней: что будет с помощью Украине

Военная помощь Украине не попадает под новые ограничения которые принял новый президент США Дональд Трамп, отметили в Пентагоне.

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В Пентагоне сделали заявление о помощи Украине / коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр, Википедия

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Трамп подписал указ о приостановке международной помощи от США на 90 дней

Данный указ не касается военной помощи Украине

Президентский указ Дональда Трампа о 90-дневной паузе в международной поддержке не влияет на программы военной помощи Украине. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Минобороны США.

Отмечается, что заключенные администрацией Байдена контракты на производство оружия для Украины по программе USAI остаются в силе. Кроме того, указ Трампа не касается уже запланированных и объявленных поставок оружия со складов США по программе PDA.

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"Помощь Украине в сфере безопасности не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки", - сообщили в Пентагоне.

В то же время пока нет конкретной информации о влиянии указа Трампа на невоенную помощь Украине. Посольство США в Украине воздерживается от дополнительных комментариев, ссылаясь на опубликованный текст президентского указа, передает Радио Свобода.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым на три месяца приостанавливается предоставление новой помощи иностранным государствам в сфере развития. В документе также предусмотрен пересмотр программ международной поддержки, чтобы они соответствовали его внешнеполитической стратегии "Америка прежде всего". Как сообщает The Hill, это решение связано с ранее подписанным указом, обязывающим Государственный департамент проводить политику, направленную на приоритеты США, хотя конкретные детали этой стратегии не уточнены.

В то же время указ Трампа о 90-дневной паузе в финансировании международной помощи не распространяется на военную поддержку Украины. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, подчеркнув, что ограничения касаются других направлений.

Администрация Трампа подтвердила готовность продолжать военную поддержку Украины. Однако Вашингтон при этом настаивает, чтобы страны-члены НАТО увеличили оборонные расходы до 5% от своего ВВП. Как отмечает Financial Times, команда Трампа уже проинформировала об этом европейских чиновников.

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Что такое Голос Америки? Голос Америки - американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США), которая вещает на 47 языках, имея еженедельную аудиторию в 278 миллионов человек. В основном в эфир выходят новости, информационные и культурные программы. Некоторые иностранные слушатели считают, что "Голос Америки" является лучшим источником информации, тогда как другие считают ее формой пропаганды и рупором правительства США, пишет Википедия.

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