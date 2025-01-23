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NYT раскрыл потери ВСУ на фронте: соотношение один к двум

Виталий Кирсанов
23 января 2025, 22:14
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Точные данные боевых потерь являются засекреченными с обеих сторон.
потери ВСУ
NYT раскрыл потери ВСУ на фронте / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Кратко:

  • Приблизительные оценки потерь сторон с разных источников
  • Россия теряет почти вдвое больше солдат, чем Украина

Несмотря на существенно большие потери на фронте, Россия в целом побеждает в войне против Украины благодаря своим значительно большим демографическим и материальным ресурсам. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что точные данные боевых потерь являются засекреченными с обеих сторон. Но подсчеты якобы независимых наблюдателей, которые на самом деле симпатизируют одной из сторон, все же свидетельствуют, что Россия теряет примерно вдвое больше солдат. Однако у нее и ресурсов значительно больше.

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"Пока толстый сохнет - худой сдохнет", - описывает эту ситуацию австрийский аналитик Франц-Штефан Гади.

Самая полная общедоступная информация о погибших защитниках Украины поступает с двух сомнительных веб-сайтов, которые отслеживают некрологи. Оба насчитали потери Сил обороны в промежутке 62-68 тысяч убитыми, но отмечают, что это лишь часть потерь, поскольку не каждая смерть озвучивается публичным некрологом. Общую оценку боевых потерь Украины они ставят на уровне не ниже 100 тысяч убитыми.

Для сравнения: российские оппозиционные исследователи и журналисты, используя подобные методы, подсчитали, что Россия понесла более 150 000 смертей на поле битвы до конца ноября.

Журналист Юрий Бутусов ранее сообщил своим подписчикам на YouTube, что его источники в Генштабе говорят о 105 000 "безвозвратно потерянных" бойцов ВСУ (то есть не считая структуры МВД), из которых 70 000 являются убитыми и 35 000 пропавшими без вести. Это намного больше, чем 43 тысячи военных, о которых, президент Владимир Зеленский говорил в начале декабря.

Соединяя эти оценки с их оговорками и недостатками, аналитики пришли к выводу, что Россия теряет почти вдвое больше солдат, чем Украина. Однако такое соотношение оказалось недостаточным, чтобы истощить Россию, которая смогла наладить эффективную вербовочную машину. В результате меньшая украинская армия теряет большую долю своего состава, чем российская - своего.

По оценкам западного военного аналитика, имя которого не называется, на линии фронта российским 400 тысячам солдат противостоят примерно 250 тысяч украинцев.

"Разрыв в вербовке окончательно формирует поле боя. Россия теряет больше мужчин. Но каждая украинская жертва приближает Кремль к победе", - резюмирует NYT.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Александр Сырский раскрыл основную цель ВСУ в Курской области. Вооруженные силы Украины опередили наступление ВС РФ на Сумы, развернув резервы раньше и начав операцию в Курской области. Это беспрецедентный случай, когда страна-агрессор была вынуждена вести оборону на своей территории.

Армия РФ наступает в Курской области, но ВСУ нанесли мощную контратаку россиянам. Аналитики сообщили, что украинские Вооруженные силы контратаковали возле Махновки и на северо-запад от Суджи возле Кругленького. Однако войска РФ достигли окрестностей Гуево.

Стало известно, что бойцы ССО заняли село в Курской области. Военные рассказали, что провести операцию помогла работа артиллерии. В ССО также добавили, что вместе с российскими военными, село держали также войска КНДР. Ситуация была достаточно напряженная.

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