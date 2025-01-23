Армия РФ наступает в Курской области: ВСУ нанесли мощную контратаку россиянам

Главное из отчета ISW:
- Российская армия достигла окрестностей Гуево
- Какова ситуация в Курской области
Аналитики Института изучения войны сообщили о том, что за прошедшие сутки, 22 января, российские оккупационные войска продолжили наступательные действия вдоль украинского выступления в Курской области.
Аналитики ISW в отчете отмечают, что один так называемый российский милблогер утверждал, что войска РФ достигли окрестностей Гуево. Впрочем, в ISW не нашли доказательств этого утверждения. Отмечается, что армия России продолжала наземные атаки на северо-запад от Суджи возле Погребков и на юг от Суджи возле Махновки и на запад от Куриловки.
Кроме того, российские милиблогеры утверждали, что украинские Вооруженные силы контратаковали возле Махновки и к северо-западу от Суджи возле Кругленького.
Отмечается, что подразделения чеченского батальона "Запад-Ахмат" проводят разведывательные операции вблизи международной границы России с Сумской областью.
Ситуация в Курской области - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что под Курском РФ прибегла к "смешной" практике. Чтобы хоть как-то обеспечить переправу через реки в Курской области, россияне обратились к использованию технологии времен Второй мировой войны. РФ использует металлические конструкции, которые закрепляет на шасси танков.
В ГУР сообщили, что КНДР "передала" России до 12 тысяч солдат - первые подразделения уже под Курском. Также известно, что подготовка солдат КНДР происходит на 5 полигонах на Востоке России - в Уссурийске, Улан-Удэ, Екатеринославке, Князе-Волконске и Сергеевке. На слаживание подразделений РФ выделяет всего 2 недели.
Россияне истерично жалуются на ракетную атаку в Курске из-за мощного "хлопка". В российских пабликах разгорелось активное обсуждение ситуации. Местные жаловались на мощные взрывы и сообщали о "прилете". Губернатор региона заявил, что на Курщине работает российское "ПеВеО".
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