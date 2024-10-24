КНДР 'передала' России до 12 тысяч солдат, первые подразделения уже под Курском - ГУР

Среди прочего, Пхеньян также предоставил в пользование России полтысячи своих офицеров.

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Войска КНДР уже на фронте / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

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КНДР направила 12 тысяч солдат, из них 500 - офицеры

Солдат Северной Кореи "тренируют" на 5 полигонах

Россия пообещала военным КНДР зимнюю одежду, туалетную бумагу и мыло

ГУР в четверг, 24 октября, подтвердила прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область. Всего КНДР "передала" в распоряжение страны-агрессора до 12 тысяч военных.

Среди этих 12 тысяч солдат 500 - офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

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Подготовка солдат КНДР осуществляется на 5 полигонах на Востоке России - в Уссурийске, Улан-Удэ, Екатеринославке, Князе-Волконске и Сергеевке.

На слаживание подразделений страна-агрессор выделяет всего 2 недели.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Присланных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла.

Войска КНДР в России - главное

Как сообщал Главред, в октябре украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

Согласно предварительным оценкам, Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях против Украины. По некоторым данным, среди них могли быть даже пилоты.

На сейчас Сеул рассматривает передачу Украине наступательного оружия, тем самым идя против запрета отправлять оружие странам, которые ведут активные боевые действия. К примеру, 24 октября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию.

Кроме того, появилась информация о готовности Южной Кореи направить в Киев своих военных разведчиков-переводчиков - для общения с северокорейскими военнопленными.

Путин в КНДР - что следует знать Глава Кремля Владимир Путин 18-19 июня 2024 года побывал с визитом в Северной Корее. Там он провел встречу с местным диктатором Ким Чен Ыном. Стороны возобновили соглашение времен Холодной войны, согласно которому они будут оказывать друг другу военную поддержку в случае нападения на территории стран. В Белом доме заявили, что РФ собирает коалицию стран, среди которых Северная Корея, Иран, Сирия и частично Китай. Впрочем, как считают в администрации Байдена, подобная "коалиция" несравнима с альянсом стран, которые поддерживают Украину. Путин создает видимость того, что Украину поддерживает якобы только Запад, а остальные страны - за Россию, отметили аналитики американского Института изучения войны. Кремль восстанавливает отношения со странами, с которыми в прошлом сотрудничал СССР.

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