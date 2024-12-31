Отбили и зачистили: бойцы ССО заняли село в Курской области - детали

Главное:
- Бойцы ССО заняли село на Курщине
- Село держали войска России и КНДР
Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВСУ благодаря наступательным действиям заняли один из населенных пунктов в Курской области страны-агрессора России. Об этом говорится в публикации ССО.
Там отметили, что провести операцию помогла работа артиллерии.
"Этому предшествовала работа нашей артиллерии. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе", - говорится в сообщении.
В ССО также добавили, что вместе с российскими военными, село держали также войска КНДР.
Бойцы заняли село в Курской области - видео:
Бои в Курской области - что известно
Напомним, как сообщал Главред, издание Bloomberg писало, что украинские войска могут потерять территории, которые контролируют в Курской области РФ. Это может произойти за несколько месяцев - до весны 2025 года.
В DeepState сообщили, что Силам обороны удалось отбросить врага в Кругленьком на Курщине.
Кроме того, 27 декабря, разведка Южной Кореи подтвердила данные о том, что украинские военные взяли в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. До этого не было данных о взятии в плен военнослужащих КНДР, которые помогают России воевать против Украины.
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Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
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