ВСУ могут потерять все захваченные территории на Курщине до весны - Bloomberg

Планы Украины на Курщине заключались не в том, чтобы удержать территории, а скорее в шоковом эффекте.

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Операция ВСУ в Курской области / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Ключевые тезисы:

ВСУ могут потерять захваченные территории в Курской области

Украинские войска смогут удерживать российские территории только до весны

Зеленский может приказать отступить с Курщины достаточно быстро

Украинские войска могут потерять территории, которые контролируют в Курской области РФ. Это может произойти за несколько месяцев - до весны 2025 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Издание отмечает, что ВСУ уже сталкиваются с нехваткой живой силы и неопределенностью относительно будущего потока помощи от США и других союзников.

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"На Курщине они вынуждены противостоять не только россиянам, но и примерно 12 тысячам северокорейских военных", - говорится в сообщении.

Собеседники Bloomberg предполагают, что в случае более согласованных усилий Москвы для вытеснения украинцев, ВСУ смогут удерживать российские территории только до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить или рисковать попасть в окружение.

В частности, один из чиновников рассказал, что планы Украины на Курщине заключались не в том, чтобы удержать территории, а скорее в шоковом эффекте от такого вторжения и дальнейшего сокращения российских возможностей. Поэтому отступление все еще можно будет изобразить как тактический успех.

Кроме того, двое чиновников выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский прикажет отступить из Курской области достаточно быстро, чтобы избежать значительных потерь.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, россияне несут значительные потери в технике и живой силе в Курской области, что даже украинских военных, привыкших к таким масштабам, ставит в недоумение.

Командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Станислав Краснов заявил, что армия РФ уже больше недели проводит активные боевые действия в Курской области. Враг даже меняет тактику штурмов.

Издание The Washington Post сообщало, что после дополнительного развертывания войск Москва смогла отвоевать около 40% территорий Курской области, которые изначально перешли под контроль Украины.

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