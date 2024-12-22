Путин пошел на принцип: РФ отвоевала 40% территорий на Курщине – WP

РФ направила в регион 60 тысяч солдат и атакует позиции ВСУ всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.

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ВСУ удерживают позиции в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: ТСН, Facebook/28mechanizedbrigade

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Москва смогла отвоевать около 40% территорий Курщины

РФ направила в регион 60 тысяч солдат

После дополнительного развертывания войск Москва смогла отвоевать около 40% первоначально перешедших под контроль Украины территорий Курской области.

Интенсивность атак РФ на Курщине говорит о растущем отчаянии диктатора Владимира Путина как можно скорее убрать этот "козырь" со стола на фоне растущего давления по поводу возможных переговоров о прекращении войны перед инаугурацией Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

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По данным украинских военных, РФ направила в регион 60 тысяч солдат и атакует позиции ВСУ всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Также в последние дни на поле боя в Курской области появились волны северокорейских войск, продвигавшихся большими группами, что делало их легкой целью.

"В августе Путин преуменьшил наглое вторжение Украины, назвав его бесполезным второстепенным действием по сравнению с основными боевыми действиями на востоке Украины. Но почти пять месяцев спустя, по мере усиления боевых действий, битва за этот уголок западной России доказала, что вторжение Украины через границу стало переломным моментом в войне, даже если окончательный результат остается неясным", - отмечают авторы материала.

Командир в ВСУ также говорят, что важность этой битвы стала "неоспоримой", ведь этом было единственным вариантом для Украины. Хотя Россия по-прежнему нацелена на Сумскую область, она также впервые применяет свое оружие дома, нанося ущерб своим собственным городам и инфраструктуре, а не только Украине, акцентируется в статье.

Отмечается, что операция заставила Россию возобновить обмены пленных солдат из "Азова", а также отвести десятки тысяч солдат от линии фронта в Украине. А у Украины больше причин, чем когда-либо, чтобы стоять на своих позициях в РФ, ведь если они отступят, 60 тысяч российских солдат последуют за ними в Украину.

"Это история принципа для Путина, прежде всего. Он бросил сюда готовые и лучшие бригады. Это обученные, уверенные в себе типы… Мы боремся с элитой. Мы отвели их из других регионов. Мы никуда не уйдем", - добавил командир 225-го штурмового батальона Украины, капитан Олег Ширяев.

Операция в Курской области - последние новости по теме

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Операция ВСУ в Курской области продвигается согласно плану. Все определенные задачи украинские защитники успешно реализуют. Об этом ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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