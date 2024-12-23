Россияне "пушечным мясом" хотят прорвать оборону ВСУ: что происходит на Курщине

Основное:
- Армия РФ активизировала наступление на Курском направлении
- Россияне меняют тактику штурмов
Российские оккупанты активно атакуют позиции бойцов ВСУ на Курском направлении. Враг даже меняет тактику штурмов. Об этом сообщил командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, Станислав Краснов в эфире Ранок.LIVE.
По его словам, армия РФ уже более недели проводит активные боевые действия в Курской области.
Он отметил, что российские захватчики для штурмов привлекают большое количество пехоты, среди которой есть солдаты из Северной Кореи.
"Из малых пехотных групп начали применять действительно большие - по 20, по 50 и даже больше накопления. Пытаются таким вот "пушечным мясом" прорвать нашу оборону", - рассказал Станислав Краснов.
Командир подчеркнул, что украинские защитники отражают вражеские штурмы, поэтому россияне не могут достичь желаемого. Армия РФ несет значительные потери.
Операция в Курской области - последние новости
Как писал Главред, армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья. Аналитики ISW отмечали, что российские войска после двухнедельного перерыва снова начали использовать бронетранспортеры и бронемашины и проводят усиленные атаки.
Также ранее сообщалось, что россиянам не удалось форсировать реку в Курской области - они понесли потери. Войска РФ перебросили понтонный мост через реку для прохода тяжелой техники ближе к позициям украинских бойцов.
Кроме того, РФ перебросила в Курскую область солдат КНДР, однако они несут огромные потери. По данным ЦПД, потери среди северокорейских военных на Курском направлении превысили 200 человек. Российские командиры не ценят жизни северокорейских военных и часто бросают их в пехотные штурмы без должной подготовки.
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Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
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