Россияне "пушечным мясом" хотят прорвать оборону ВСУ: что происходит на Курщине

Российские захватчики изменили тактику штурмов.

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ВСУ продолжают проводить операцию в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, Минобороны РФ

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Армия РФ активизировала наступление на Курском направлении

Россияне меняют тактику штурмов

Российские оккупанты активно атакуют позиции бойцов ВСУ на Курском направлении. Враг даже меняет тактику штурмов. Об этом сообщил командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, Станислав Краснов в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, армия РФ уже более недели проводит активные боевые действия в Курской области.

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Он отметил, что российские захватчики для штурмов привлекают большое количество пехоты, среди которой есть солдаты из Северной Кореи.

"Из малых пехотных групп начали применять действительно большие - по 20, по 50 и даже больше накопления. Пытаются таким вот "пушечным мясом" прорвать нашу оборону", - рассказал Станислав Краснов.

Командир подчеркнул, что украинские защитники отражают вражеские штурмы, поэтому россияне не могут достичь желаемого. Армия РФ несет значительные потери.

Операция в Курской области - последние новости

Как писал Главред, армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья. Аналитики ISW отмечали, что российские войска после двухнедельного перерыва снова начали использовать бронетранспортеры и бронемашины и проводят усиленные атаки.

Также ранее сообщалось, что россиянам не удалось форсировать реку в Курской области - они понесли потери. Войска РФ перебросили понтонный мост через реку для прохода тяжелой техники ближе к позициям украинских бойцов.

Кроме того, РФ перебросила в Курскую область солдат КНДР, однако они несут огромные потери. По данным ЦПД, потери среди северокорейских военных на Курском направлении превысили 200 человек. Российские командиры не ценят жизни северокорейских военных и часто бросают их в пехотные штурмы без должной подготовки.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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