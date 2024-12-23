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Окружение ВСУ в Макаровке: в Силах обороны прояснили ситуацию

Руслана Заклинская
23 декабря 2024, 13:13обновлено 23 декабря, 14:08
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Лейтенант с позывным "Алекс" заявил об окружении ВСУ на юге от Великой Новоселки.
Окружение ВСУ в Макаровке: в Силах обороны прояснили ситуацию
ВСУ в сложной ситуации в Макаровке / Коллаж: Главред, фото: 144 отдельная пехотная бригада, скриншот карты DeepState

Что известно:

  • ВСУ могли попасть в окружение в Макаровке
  • Силы обороны утверждают, что говорить об окружении рано

ВСУ оказались в сложной ситуации в селе Макаровка на юге от Великой Новоселки. Котел вокруг позиций защитников в этом районе, вероятно, закрылся. Об этом свидетельствует обновленная карта DeepState.

Ситуация на Времовском направлении ухудшается, поскольку враг продолжает наступательные действия в районе Нового Комара, пытаясь закрепиться на занятых позициях. Одновременно продолжаются штурмы Большой Новоселки, Нескучного и Времовки.

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"Макаровка к югу от Большой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию", - написал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

В то же время начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко заявил в эфире телемарафона, что украинские военные продолжают оборонять Макаровку, приказов покинуть поселок нет.

"Ситуация действительно сложная. Силы обороны осуществляют возможности для того, чтобы противостоять врагу, но враг осуществляет давление со всех сторон... Я думаю, что вопрос ухода наших сил обороны будет решаться высшими штабами. На сегодня осуществляются возможности для того, чтобы все же проконтролировать наши южные рубежи, южные подходы к Большой Новоселке", - рассказал Петренко.

Комментарий Сил обороны юга

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что пока об окружении украинских подразделений в Макаровке говорить рано. По его словам, российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия на Времовском направлении и осуществляют более 40 атак в сутки.

"Сейчас на Времовском направлении уже несколько дней подряд более 40 штурмовых действий проводит враг: вчера - 47, сегодня - 44. Он пытается обойти Новоселку с восточного фланга и даже с севера. В то же время Силы обороны юга знают об этих намерениях, ведут активную оборону, проводят стабилизационные мероприятия, и поэтому говорить пока о каком-то окружении рано", - рассказал Волошин в комментарии Укринформу.

Спикер добавил, что украинские военные наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

"Вчера было уничтожено 8 танков и до полутора десятков бронированных машин. Сегодня - 4 танка и до 5 боевых бронированных машин. Наши защитники уничтожают их силы, которые пытаются вклиниться в нашу оборону, там, где можно, проводят активные боевые действия по восстановлению своих позиций", - отметил он.

Данные Генштаба ВСУ

Оперативное командование "Хортица" ранее опровергало риск окружения ВСУ в Макаровке.

По данным Генштаба ВСУ, на Времовском направлении противник совершил 44 штурма в районах Большой Новоселки, Благодатного, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в направлении населенного пункта Багатырь.

Несмотря на сложность ситуации, украинские воины продолжают наносить потери врагу. ВСУ при отражении атак уничтожили 1 танк и 2 боевые бронированные машины оккупантов, еще 3 танка и 1 ББМ получили повреждения.

Ситуация в Макаровке - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что к югу от Великой Новоселки враг пересек реку Мокрые Ялы, закрепившись на новых позициях. В районе Макаровки и Сторожевого образовалась "серая зона".

Также российские войска активизировали попытки "срезать" Времовский выступ в Донецкой области. Самая сложная ситуация наблюдается на участке Макаровка - Благодатное - Сторожевое. Цель врага - окружить Великую Новоселку, перекрыть логистику и в перспективе оккупировать поселок.

Как сообщал Главред, оккупанты готовятся активизировать боевые действия на правобережье Херсонской области. Наступление возглавит командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский с привлечением до 4 000 военных. Основными подразделениями станут 61-я отдельная бригада морской пехоты и 7-я десантно-штурмовая дивизия.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграмм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграмм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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