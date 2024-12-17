Оккупанты атакуют с разных сторон: в DeepState показали обновлённую карту

Русские войска имели определенные успехи возле Кругленького, что находится в Суджанском районе Курской области.

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Российские захватчики продвигаются на фронте / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

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РФ захватили Анновку

Враг имел успехи на трех участках фронта в Донецкой области

Российские оккупанты захватили один населенный пункт и продвинулись вблизи еще восьми. Успехи противника зафиксированы на трех участках фронта в Донецкой области. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщили аналитики DeepState.

Как отмечается в сводке проекта, россияне продвинулись возле Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, в Курахово, Шевченко и Константинопольском в Донецкой области.

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Тяжелая ситуация складывается в нескольких километрах южнее Курахово. Здесь, как утверждается, россияне оккупировали Анновку.

Анновка / Фото: deepstate

Также российские войска имели определенные успехи у Кругленького. Это приселок в Суджанском районе Курской области.

Продвижение оккупантов возле Кругленького / Фото: deepstate

К югу от Великой Новоселки российским войскам удалось пересечь реку Мокрые Ялы и занять ряд позиций на ее другом берегу.

Согласно карте DeepState, между частями Сил обороны Украины в селах Макаровка и Сторожевое образовалась так называемая "серая зона".

Сторожевое / Фото: deepstate

Ситуация на фронте - последние новости

Полковник СБУ Роман Костенко отметил, что ситуация на фронте сложная. Россияне пытаются обойти Курахово, но возможности его удержать есть. Костенко также добавил, что у России есть силы и резервы, но они небезграничны. Враг концентрируется на каком-то отдельном направлении, потому что не может одновременно наносить удары на нескольких отрезках фронта.

Недавно представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что украинским войскам удалось отбросить российских оккупантов в районе села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ДРГ нет. Он также сообщил, что украинская армия дала отпор врагу неподалеку от Покровска.

Как писал Главред, российская оккупационная армия продолжает наступать на востоке Украины. На некоторых участках врагу удалось продвинуться на расстояние от 600 м до 3 км. Тем временем Силы обороны вернули контроль над отрезком фронта на реке Оскол к югу от Купянска и Купянска-Узлового.

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