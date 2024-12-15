ВСУ "покрошили в золу" горы техники РФ: что теперь не может использовать враг

Россия не может пополнить масштабные потери, указывает эксперт, а уже старые запасы исчерпываются.

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ВСУ заставляют врага использовать меньше техники во время штурмов / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Что сказал Маломуж:

ВСУ обладают эффективными противотанковыми средствами

За ноябрь оккупанты потеряли практически среднюю армию

Агрессоры из России теперь гораздо меньше используют во время штурмов танков и бронемашин.

Дело в том, как пояснил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ, бронетехнику на поле боя эффективно уничтожают ВСУ.

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"Наши войска имеют очень эффективные противотанковые средства. Уже практически в каждом подразделении - десятки систем, не только "Джавелины", "Корсары", но и другие ракетные системы и противотанковые ударные группы. Это позволяет уничтожать любые контингенты танков, БТР, БМП, бронированных машин", - отметил он.

Более того, как объясняет Маломуж, удачным дополнением для эффективной работы украинских артиллеристов и противотанкистов являются операторы дронов, которые удачно "охотятся" на бронетехнику врага.

"Мы видим, что потеряно [россиянами] только танков уже до 10 тысяч - это огромные танковые армии, если мы говорим в целом по подразделениям. Потеряно по несколько десятков тысяч БТР, БМП и другой техники - это огромные потери, Россия их не может пополнить. Уже старые запасы исчерпываются", - подчеркнул он.

Маломуж заключает, что теперь российское командование вынуждено использовать для захвата украинских территорий живую силу в виде малых групп, вместо бронетехники.

Такая тактика позволяет оккупантам продвигаться, однако ценой значительных потерь личного состава во время "мясных штурмов".

"За ноябрь [российские потери] составили где-то 45-46 тыс. [военных] - это уже практически средняя армия", - отметил он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, защитники Украины переигрывают РФ на ключевом направлении. Как результат, в Торецке армия РФ вынуждена атаковать просто в лобовую.

Кроме этого, по данным DeepState, у ВСУ успех на Харьковщине. Российские оккупанты выбиты из Колесниковского леса, а Силам обороны Украины удалось закрепиться.

Более того, также ВСУ отбили массированный штурм РФ на Северном направлении. Как результат, 52 оккупантов ликвидировано и уничтожено десятки единиц техники РФ.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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