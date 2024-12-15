Выбили россиян и закрепились: у ВСУ успех на Харьковщине – DeepState

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- Российские оккупанты выбиты из Колесниковского леса
- Силам обороны Украины удалось закрепиться
Украинскими защитниками выбиты части российских оккупационных сил из Колесниковского леса в Харьковской области.
Силам Обороны Украины удалось выбить противника южнее Глушковки, говорится в сообщении в Telegram ресурса DeepState.
"Враг выбит из Колесниковского леса. Силам обороны Украины удалось выбить противника южнее Глушковки и закрепиться", - сказано в информации.
Как отмечается в сообщении, эту информацию также подтвердил украинский командир БпАК "Ахиллес".
"Последние дни наши подразделения осуществляли закрепление и отражали попытки россиян вернуться в лес", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее были названы самые "горячие" участки фронта. Продолжаются напряженные боестолкновения на окраине и в городской застройке Курахово.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины на некоторых направлениях превосходят российские в артиллерии в 3 раза. Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ превосходила Украину в артиллерии в 5 раз.
Как сообщал Главред, враг атакует на Кураховском направлении с трех сторон, при этом плотность средств поражения оккупантов просто колоссальная. ВСУ взамен борются за то, чтобы противник не закрыл проезд в Успеновке, ведь это приведет к выводу войск Украины.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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