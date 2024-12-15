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Выбили россиян и закрепились: у ВСУ успех на Харьковщине – DeepState

Алексей Тесля
15 декабря 2024, 16:15
3119
Силам обороны Украины удалось выбить противника южнее Глушковки.
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У ВСУ успех в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/landforcesofukraine, t.me/DeepStateUA

Главное:

  • Российские оккупанты выбиты из Колесниковского леса
  • Силам обороны Украины удалось закрепиться

Украинскими защитниками выбиты части российских оккупационных сил из Колесниковского леса в Харьковской области.

Силам Обороны Украины удалось выбить противника южнее Глушковки, говорится в сообщении в Telegram ресурса DeepState.

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"Враг выбит из Колесниковского леса. Силам обороны Украины удалось выбить противника южнее Глушковки и закрепиться", - сказано в информации.

Как отмечается в сообщении, эту информацию также подтвердил украинский командир БпАК "Ахиллес".

"Последние дни наши подразделения осуществляли закрепление и отражали попытки россиян вернуться в лес", - говорится в сообщении.

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/ DeepStateUA

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее были названы самые "горячие" участки фронта. Продолжаются напряженные боестолкновения на окраине и в городской застройке Курахово.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины на некоторых направлениях превосходят российские в артиллерии в 3 раза. Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ превосходила Украину в артиллерии в 5 раз.

Как сообщал Главред, враг атакует на Кураховском направлении с трех сторон, при этом плотность средств поражения оккупантов просто колоссальная. ВСУ взамен борются за то, чтобы противник не закрыл проезд в Успеновке, ведь это приведет к выводу войск Украины.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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ВСУ Харьковская область война России и Украины
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