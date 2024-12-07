"Придется выводить людей": что будет после потери Курахово

Российские оккупанты наступают на Курахово сразу с трех сторон.

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Украина рискует потерять Курахово / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

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РФ пытается захватить Курахово

Враг атакует город с трех сторон

В случае захвата города, РФ получит возможность для дальнейшего продвижения

Украинские военные пытаются отбить наступление россиян на Кураховском направлении. Враг атакует с трех сторон. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", цитируя побратима из 79-й ОДШБр.

Он отметил, что плотность средств поражения оккупантов просто колоссальная.

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"В основном (боремся - ред.), чтобы не закрыли проезд в Успеновке, потому что тогда точно придется выводить людей, а сейчас стараемся наносить максимальные потери (россиянам - ред.)", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты бьют артиллерией по украинской пехоте с трех сторон, также постоянно атакуют позиции дронами.

"И они еще РЭБ подтянули, то сейчас тяжело работать ФПВишками, потому что их глушат жестко", - добавил военный.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Что будет после потери Курахово

Министерство обороны Британии отмечает, что сейчас бои ведутся уже в центре Курахово, которое является важным участком линии фронта.

"Курахово является важным участком линии фронта, и его захват позволил бы российским войскам закрепиться в этом районе и создать условия для дальнейшего продвижения на запад", - говорится в сообщении.

Наступление россиян наблюдается на Покровском направлении и в Великой Новоселке. Все эти направления связаны между собой. Расстояние между врагом и Покровском составляет всего 6-7 км.

Бойцы ВСУ смогли провести ограниченное контрнаступление к северу от Великой Новоселки и отбили село Новый Комар. В то же время россияне пытаются отрезать пути снабжения на северных подступах к Великой Новоселке и окружить город.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российская оккупационная армия захватила четыре населенных пункта в Донецкой области. По словам аналитиков мониторингового канала DeepState, россияне оккупировали Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку в Донецкой области.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что сейчас ситуация на фронте крайне сложная, уже в ближайшие дни Купянск, что на Харьковщине, может во второй раз почувствовать оккупацию.

В то же время Силы обороны Украины продолжают проводить операцию в Курской области. Командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что враг активизировался и пробовал провести штурмы.

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