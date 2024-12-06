РФ оккупировала еще четыре населенных пункта на Донбасе – DeepState

Россияне оккупировали Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку в Донецкой области.

https://glavred.info/ukraine/rf-okkupirovala-eshche-chetyre-naselennyh-punkta-na-donbase-deepstate-10620212.html Ссылка скопирована

В Deep State обновили карту боевых действий / 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Вы узнаете:

Какие населенные пункты захватила РФ

Где у российской армии фиксируются продвижения на фронте

Российская оккупационная армия захватила четыре населенных пункта в Донецкой области. Об этом в ночь на 6 декабря сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

В частности, россияне оккупировали Новопустынку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку в Донецкой области

видео дня

Кроме того, россияне продвинулись в Курахово, Романовке и возле Успеновки.

Новопустынка / Карта deepstatemap

Старые Терны / Карта deepstatemap

Ильинка / Карта deepstatemap

Новодмитровка / Карта deepstatemap

Тем временем Генштаб сообщал, что на фронте с начала суток 5 декабря состоялось 170 боевых столкновений.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений вблизи Часового Яра, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении пять вражеских штурмов защитники Украины остановили в районах Торецка и Нелиповки.

"Враг 37 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустынка. Тридцать шесть наступательных действий противника остановлены Силами обороны", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг атаковал позиции ВСУ вблизи Берестков, Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки, Романовки и Успеновки. Бойцы Сил обороны отразили все 47 атак противника.

Курахово - что о нем известно / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Если россияне смогут перерезать трассу Курахово - Запорожье в Донецкой области, украинские подразделения будут вынуждены отступать. Об этом в сообщил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, ситуация на Кураховском направлении остается крайне напряженной и постепенно ухудшается. Украинские военные ведут арьергардные бои, пытаясь выиграть время и нанести противнику максимальные потери.

После захвата Курахово армия России может сконцентрировать все свои силы и резервы для захвата Покровска, чтобы выйти в тыл Торецка и Часового Яра. Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

В Силах обороны Юга подтвердили, что российские войска пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона. Кроме того, на левом берегу Днепра россияне собрали 300 катеров для переправы через Днепр.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред