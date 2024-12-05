"Ситуация ухудшается": есть угроза отступления ВСУ на стратегическом направлении

Россияне наступают на Кураховском направлении с нескольких сторон, пытаясь перерезать трассу Курахово-Запорожье, отмечает военный аналитик.

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Россияне пытаются перерезать трассу Запорожье-Курахово / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

Ситуация на Кураховском направлении ухудшается

Трасса Курахово-Запорожье находится под огневым контролем врага

Если россияне смогут перерезать трассу Курахово - Запорожье в Донецкой области, украинские подразделения будут вынуждены отступать. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный обозреватель Денис Попович.

Он также подчеркнул, что ситуация на Кураховском направлении остается крайне напряженной и постепенно ухудшается. Украинские военные ведут арьергардные бои, пытаясь выиграть время и нанести противнику максимальные потери.

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"Сейчас враг держит трассу Курахово - Запорожье под огневым контролем. Россияне подошли достаточно близко, чтобы иметь возможность обстреливать. Это затрудняет передвижение в таких условиях", - отметил он.

Он добавил, что ситуация в районе Кураховского "мешка" за последнюю неделю изменилась не в пользу Вооруженных сил Украины.

Пропович указывает, что сейчас враг активно обходит Кураховское водохранилище, фактически контролируя северный берег и продвигаясь в западном направлении, что подтверждается данными карты Deep State.

"Это позволяет им перерезать трассу Курахово - Запорожье, как и из многих других мест, в частности со стороны Сухих Ялов, Константинополя или с Большой Новоселки. Опасность есть по всей длине театра боевых действий на Кураховском направлении", - добавил он.

Однако есть и положительные сдвиги: со стороны Великой Новоселки поступили сообщения о том, что украинские военные освободили поселок Новый Комар. По словам военного обозревателя, этот успех имеет тактическое значение для ВСУ, демонстрируя их способность к контратакам и продвижению на отдельных участках фронта.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Бои за Курахово - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты продолжают активные действия на Кураховском направлении, пытаясь захватить город Курахово и перекрыть логистику украинским силам в районе села Старые Терны. По данным мониторингового проекта DeepState, отдельные подразделения РФ уже приблизились к Старым Тернам, двигаясь вдоль северного берега Кураховского водохранилища.

На этом направлении продолжаются ожесточенные бои. Как отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, российские войска пытаются действовать с обеих сторон - с севера возле Кураховского водохранилища и с юга вблизи Сухих Ялов. В то же время украинским силам удалось стабилизировать ситуацию на определенных участках фронта, замедлив наступление врага.

Коваленко также сообщил, что на этом направлении действуют подразделения группы "Центр" российских войск, которые пытаются окружить и захватить Курахово. Ситуация на Кураховском направлении остается одной из самых сложных на всем фронте, ведь оккупанты оказывают значительное давление на украинских защитников с двух сторон.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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