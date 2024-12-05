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Россия хочет "Ялту-2" или "Минск-3", но этого не будет – МИД Украины

Виталий Кирсанов
5 декабря 2024, 18:29
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Россия – не партнер, а является наибольшей угрозой совместной безопасности Запада, уверен Сибига.
Сибига, МИД
Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет, считает Сибига / коллаж: Главред, фото: УНИАН, МИД Украины

Основные тезисы Сибиги:

  • Украина хочет получить справедливый мир
  • Участие РФ в ОБСЕ является угрозой для сотрудничества в Европе
  • Россия нарушает принципы и обязательства ОБСЕ

Россияне хотят добиться договоренностей, похожих на Ялтинский договор 1945-го или Минские соглашения 2015 года. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на 31-м ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 5 декабря, пишет сайт МИД.

"Она (Россия, - ред.) хочет мир зон влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы. Никакой "Ялты-2" или "Минска-3" не будет. Вместо этого Украина хочет получить справедливый мир. И уважение к принципам для всех. Это два подхода к будущему, которые решаются прямо сейчас в Украине. Мы должны действовать сейчас, чтобы это будущее наступило. Нам нужно ликвидировать серые зоны, потому что Россия превращает их в зоны влияния", – сказал министр.

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По словам Сибиги, украинскому государству необходима геополитическая определенность как части евроатлантического сообщества.

Он подчеркнул, что Россия – не партнер, а является наибольшей угрозой совместной безопасности Запада. Участие России в ОБСЕ является угрозой для сотрудничества в Европе, отметил Сибига. Он напомнил, что Россия углубляет сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, вмешивается в политику Грузии, Молдовы, Западных Балкан и других государств, а также ведет гибридную войну против Европы.

"Мы ожидаем, что новые руководители институтов и секретариата ОБСЕ продемонстрируют сильное лидерство в отстаивании ее принципов, дальнейшей изоляции России и использовании всех имеющихся в наличии инструментов ОБСЕ для рассмотрения и документирования преступлений, совершенных кремлевским режимом. Не будет мира без правосудия. Пока Россия нарушает принципы и обязательства ОБСЕ, эта организация должна оставаться платформой для привлечения России к ответственности", – заявил глава МИД Украины.

Завершение войны в Украине - варианты

Напомним, будущий советник по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов прекращения войны в Украине. Первый сценарий предусматривает замораживание войны с последующими переговорами, а второй - членство Украины в НАТО в обмен на территории.

Также Трамп во время своей предвыборной кампании заявил, что может завершить войну за 24 часа, если Европа обеспечит финансирование. Он также намекнул на возможность использования замороженных российских резервов для достижения соглашения с Путиным.

Как сообщал Главред, главной целью России является политическое поглощение Украины, от которой агрессор никогда не откажется. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Украина имеет два варианта развития ситуации: либо сдаться, либо разгромить российскую армию.

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Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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война в Украине МИД Украины мирные переговоры с Россией Андрей Сибига
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