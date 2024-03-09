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У Зеленского назвали России условия переговоров

Андрей Ганчук
9 марта 2024, 12:04
Нужен действительно рабочий формат, а не очередной "Минск", где Россия диктовала свои так называемые ультиматумы, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
Подоляк, переговоры
России не будет на саммите мира - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Украине нужно справедливое завершение развязанной агрессором Россией войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". Российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире Freedom он прокомментировал риторику Анкары о готовности провести саммит мира.

"Любая страна хочет всегда доказать свою субъектность на глобальном политическом рынке. И Турция – не исключение. Они хотят играть важную роль. Хотят определять те правила, по которым дальше будут развиваться события. В этом случае мы говорим о войне в Восточной Европе, о войне в Украине", - сказал чиновник.

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По его словам, нужен действенный формат, а не очередной "Минск".

"Для этого нам нужен не какой-нибудь формальный вариант, как, например, Минские соглашения. То есть давайте просто нащупаем диалог, в котором Россия будет доминировать, ультимативно выставлять какие-то условия, отвергать другие условия, как сказал президент Зеленский, блокируя все инициативы других стран", - добавил чиновник.

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что России не будет на саммите мира до тех пор, пока не будут выработаны механизмы реализации формулы Зеленского и ее выполнения Россией.

Он резюмировал, что Россия не может присутствовать там, пока идет выработка принципов имплементации формулы мира или принуждения РФ к ее выполнению.

Стамбульские переговоры - что о них известно

Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года.

10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.
В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике".

В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-минитр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

Переговоры Украины и России

Завершение войны Москвы против Киева возможно лишь на базе формулы мира Киева, сказал президент Владимир Зеленский. Украина не приемлет сценариев замороженной войны.

8 марта президент Зеленский отверг инициативу президента Турции Эрдогана о проведении переговоров с Россией. По его словам, представителям Москвы нет места на мирном саммите.

Китай и Турция призывают к переговорам Россию и Украину, а Москва пытается использовать такую риторику, чтобы препятствовать оказание Киеву международной поддержки. Также Москва надеется на уступки со стороны Запада, отметили аналитики американского Института изучения войны.

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Владимир Зеленский Михаил Подоляк война России и Украины мирные переговоры с Россией
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