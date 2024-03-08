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Эрдоган хочет усадить Зеленского за стол с Путиным: пойдет ли президент на это

Ангелина Подвысоцкая
8 марта 2024, 21:46
Владимир Зеленский обсуждал с президентом Турции проведение мирного саммита.
Зеленский, Эрдоган, Путин
Эрдоган хочет усадить Зеленского за стол с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Турция хочет усадить президент Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган не против провести мирный саммит по войне в Украине. Об этом он заявил на общей пресс-коференции с Владимиром Зеленским.

Эрдоган напоминает, что Турция и раньше делала свой вклад для мирного урегулирования.

"Мы готовы принять мирный саммит к которому привлекут и Россию", - добавил президент Турции.

видео дня

Как отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский твердо ответил, что России нет места на этом саммите.

"Мы не видим, как можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат - справедливый мир для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут привлекать представителей России, которые захотят справедливого мира", - говорит Зеленский.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Мирные переговоры России и Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дипломатическое завершение войны между Россией и Украиной возможно лишь по украинской формуле мира. В интервью американскому журналисту Брету Байеру он заявил, что Украина не желает повторения Минских договоренностей.

Также 2 марта после дипломатических переговоров в Москве министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры являются единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Кроме этого, 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности возобновить переговоры между Россией и Украиной, которые ранее проходили в Стамбуле. Он подчеркнул, что поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, однако считает необходимым объединить усилия для достижения мира.

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