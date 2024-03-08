Эрдоган хочет усадить Зеленского за стол с Путиным: пойдет ли президент на это

Турция хочет усадить президент Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган не против провести мирный саммит по войне в Украине. Об этом он заявил на общей пресс-коференции с Владимиром Зеленским.
Эрдоган напоминает, что Турция и раньше делала свой вклад для мирного урегулирования.
"Мы готовы принять мирный саммит к которому привлекут и Россию", - добавил президент Турции.
Как отреагировал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский твердо ответил, что России нет места на этом саммите.
"Мы не видим, как можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат - справедливый мир для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут привлекать представителей России, которые захотят справедливого мира", - говорит Зеленский.
Формула мира Зеленского
Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.
Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.
Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.
Мирные переговоры России и Украины
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дипломатическое завершение войны между Россией и Украиной возможно лишь по украинской формуле мира. В интервью американскому журналисту Брету Байеру он заявил, что Украина не желает повторения Минских договоренностей.
Также 2 марта после дипломатических переговоров в Москве министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры являются единственным способом прекратить боевые действия в Украине.
Кроме этого, 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности возобновить переговоры между Россией и Украиной, которые ранее проходили в Стамбуле. Он подчеркнул, что поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, однако считает необходимым объединить усилия для достижения мира.
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